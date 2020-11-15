Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 15 ноября 2020 года: за сутки в регионе выявлено 441 новый случай заражения Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным на 01:00 15 ноября 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 47 395 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 441 новый случай заражения.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило ещё 418 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 40 091 житель Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 957 человек, ещё одиннадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области Фото: Яндекс

В Нижнем Новгород больше всего болеют по-прежнему в Автозаводском и Ленинском районах, а наименьшее количество заболевших отмечено в Приокском районе.

Напомним, что ранее региональный Роспотребнадзор дал рекомендации как вести себя после контакта с больным коронавирусом и кому необходима обязательная изоляция.

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