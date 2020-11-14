Массовая авария в Кстовском районе: Один человек погиб и шесть пострадали

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Фото: скриншот из видео

Страшная авария произошла вечером 13 ноября в Кстовском районе. В районе населенного пункта Лавровка примерно в 18:10 столкнулись сразу пять легковых автомобилей и одна фура. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации очевидцев, у фуры отказали тормоза, и она собрала пять машин.

- Вот знаете, мы были в этой аварии. И как-то это все быстро произошло. Даже не сразу поняли что случилось. Чудом остались живы, - написала Елена Викулова.

Известно, что в результате ДТП один мужчина погиб. Ещё шесть человек было доставлено в больницу с ранениями разной степени тяжести.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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