В Нижнем Новгороде в урне нашли коробку с формой майора и полным боекомплектом. ФОТО: "Яндекс. Панорама"

Весьма необычную находку обнаружили на днях жители площади Комсомольской в Нижнем Новгороде – прямо в урне рядом с одним из подъездов была обнаружена коробка с формой майора и полны боекомплектом.

- Эту странную находку около шести часов вечера 3 ноября обнаружил местный пенсионер, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Вытащив пакет из урны, он глазам свои не поверил – там была форма военного офицера в звании «майор» и пластиковая коробка, полная патронов. К счастью, он оказался сознательным человеком и сразу же отправился в полицейский участок.

На место происшествия сразу же выехали сотрудники правоохранительных органов. Из пакета были изъяты китель, 35 патронов от ПМ, два холостых патрона и четыре патрона от АК-47. Там же была найдена бумажная коробка с 30 патронами от АК-47. Сейчас все найденные боеприпасы уже изъяты. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.

Напомним, за последнее время в Нижегородской области это уже не первый случай обнаружения патронов. К примеру, в апреле 2020 года в Городецком районе местные жители нашли больше 700 патронов различного калибра.