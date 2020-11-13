«Антитела появились после первой инъекции»: Ректор ПИМУ Николай Карякин рассказал, как перенес вакцинацию от коронавируса

Ректор ПИМУ Николай Карякин рассказал, как перенес вакцинацию от коронавируса. ФОТО: ПИМУ

Ректор Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин принял участие в испытаниях вакцины от коронавируса в Москве. С момента укола прошло уже две недели и можно говорить о первых результатах.

- Первую инъекцию я сделал еще 17 октября в Москве на испытаниях отечественной вакцины «Спутник V», - рассказал «Комсомолке» Николай Карякин. – Никакой дополнительной подготовки не потребовалось. Только перед инъекциями делали анализ крови. Уже после первой инъекции у меня появились антитела к коронавирусу. Вторая инъекция только закрепила эффект и продлила его действие.

С момента вакцинации прошло уже больше двух недель. Однако никаких побочных эффектов Николай Карякин на себе не почувствовал.

Антитела появились после первой инъекции. ФОТО: ПИМУ

- Чувствую себя хорошо, характерных симптомов простуды у меня не было, - пояснил Николай Карякин. – Как сообщили нам в Минздраве, эта вакцина обеспечивает защиту от коронавируса как минимум на год.

Напомним, 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V». Он был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ. Клинические испытания прошли еще в июле.