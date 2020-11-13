Открытие платных парковок в Нижнем Новгороде перенесли на декабрь. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Тестовый период работы платных парковок в Нижнем Новгороде перенесли на декабрь 2020 года. Первыми запустят 16 зон с парковочными местами.

- Создание платных парковок в Нижнем Новгороде проходит в рамках заключенного соглашения между администрацией Нижнего Новгорода и ПАО «Мегафон», - напомнили «Комсомолке» в департаменте инвестиционной политики, внешнеэкономических связей, предпринимательства и туризма администрации Нижнего Новгорода. – В общей сложности, планируется создать около 7 400 мест. Сейчас завершается организация парковочной инфраструктуры – наносится разметка, устанавливаются знаки, паркоматы и комплекты фото- и видеофиксации.

Напомним, ранее планировалось, что в тестовом режиме платные парковки начнут работать уже в середине ноября. Но сейчас эти сроки перенесены.

- Тестовый период эксплуатации парковок начнется в декабре 2020 года, в рамках которого оплата за парковки (включая штрафы) взиматься не будет, - пояснили «Комсомолке» в администрации. - Предварительно в тестовую эксплуатацию войдут 16 зон паковочных мест. После завершения тестирования систем парковочной инфраструктуры планируется ее ввод в эксплуатацию.

К слову, ранее сообщалось, что для жителей расположенных поблизости домов и офисов будет разработана система абонементов. Платить на пользование парковочными местами можно будет платить за 1 час, 1 месяц, 3 месяца и за 1 год.

КОНКРЕТНО

Где заработают платные парковки в Нижнем Новгороде в тестовом режиме?

• Улица Белинского – от улицы Трудовой до Ванеева (четная сторона)

• Большая Печерская – от улицы Пискунова до площади Сенной (обе стороны)

• Площадь Горького – у домов № 1 и № 2 (закрытого типа)

• Улица Горького – от площади Свободы до ТЦ «Шоколад» (четная сторона)

• Улица Добролюбова – от дома № 5 до Зеленского съезда

• Улица Нестерова – от улицы Ульянова до Верхневолжской набережной (нечетная сторона)

• Улица Октябрьская – от улицы Алексеевской до улицы Большой Покровской (обе стороны)

• Окский съезд – от дома « до дома № 4 (четная сторона)

• Улица Ошарская – от улицы Володарского до улицы Октябрьской (четная сторона)

• Улица Ошарская – от улицы Октябрьской до улицы Пискунова (нечетная сторона)

• Улица Пискунова – от улицы Большой Печерской до улицы Ульянова (нечетная сторона)

• Улица Пискунова – от улицы Ульянова до улицы Варварской (четная сторона)

• Улица Пискунова – от улицы Алексеевской до улицы Большой Покровской (четная сторона)

• Площадь Революции – у дома № 7 (закрытого типа)

• Улица Чкалова – от дома № 1 до дома № 29 (обе стороны)

• Улица Ковалихинская – у дома № 8 (закрытого типа)