Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 12 ноября 2020 года: рекордное число жителей выздоровело за сутки Фото: архив КП

За минувшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 414 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом число заражённых в регионе перешагнуло отметку в 46 тысяч. Сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 среди нижегородцев 46 100 человек. Но зато положительные показатели за последние 24 часа побили все рекорды: сразу 643 человека побороли коронавирус. Теперь, по последним данным, в Нижегородской области полностью излечились 38 748 жителей. К сожалению, 11 человек всё-таки не справились с болезнью. Статистика летальных исходов по региону остаётся стабильной. Суммарное число жертв COVID-19 составляет теперь 919 человек. Рейтинг заболеваемости в области сохраняется прежним. Примечательно, что в 20 районах Нижегородской области новых заболеваний не выявлено вовсе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, ранее мы сообщали, что региональный Роспотребнадзор дал рекомендации как вести себя после контакта с больным коронавирусом и кому необходима обязательная изоляция.

Кроме того, Нижегородская область получит 120 миллионов рублей на закупку лекарств от коронавируса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!