«Ликую!»: Ирина Пегова заинтриговала поклонников будущим номером «Ледникового периода»

Ирина Пегова заинтриговала своих поклонников. Фото: Инстаграм

Нижегородская актриса и участница шоу «Ледниковый период» Ирина Пегова поделилась с поклонниками подробностями нового номера, над которым она сейчас работает со своим партнером по льду Алексеем Тихоновым.

«Ликую! Начали ставить новый номер! – восторженно написала она в Инстаграм. - Я рассчитываю на него, на этих героев! И музыка великая! Гендель, «Сарабанда»! Получится ли у вас угадать, эпизод из чьей жизни мы будем раскатывать под музыку Генделя?»

Ирина так заинтриговала своих подписчиков, что версии тут же начали сыпаться одна за другой. «Музыка очень серьезная! Видимо, драматический номер», «Вы выступите в роли Йохана и Марианны из фильма Бергмана Сарабанда», «Что-то связанное с «Мастером и Маргаритой» либо «Собором Парижской богоматери», «Под такую музыку – наверное, «Макбет», «Раба любви», «Гордость и предубеждение» - версии выдвигались самые разные.

Несмотря на то, что актриса так и не раскрыла всех секретов будущего номера, многие просто сошлись во мнении, что Ирине и ее партнеру Алексею удаются самые разные образы.

«Чтобы вы не катали, вы супер!!!», - написала одна из подписчиц.

Напомним, десятый сезон телевизионного шоу «Ледниковый период» стартовал на Первом канале 3 октября. Кроме Ирины Пеговой его участниками стали Регина Тодоренко, Влад Топалов, Ольга Бузова, Надежда Михалкова и другие известные люди. Ирина Пегова так вдохновилась фигурным катанием, что недавно написала шуточное стихотворение про участие в «Ледниковом периоде».

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