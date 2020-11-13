Нижегородец зарезал соседа из-за собачьей конуры

Это уже второй односельчанин, убитый злодеем. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Чудовищная история произошла в поселке Сатис, что недалеко от Сарова: там мужчина убил односельчанина за то, что тот не послушал его советов при строительстве собачьей будки.

Как рассказали в пресс-службе нижегородского СУ СК России, трагедия разыгралась 11 ноября около одного из домов поселка. 48-летний хозяин жилища во дворе строил будку для своей собаки, чтобы питомцу было тепло в предстоящие холода. Тут к нему подошел односельчанин и начал давать советы по строительству: «Здесь так сделай, а тут - эдак». Кому такое понравится? Неудивительно, что мужчины поссорились на этой почве, и хозяин дома прогнал со двора непрошенного советчика. А сам закончил строительство будки и пошел домой.

В это время обиженный сосед сходил домой, взял нож и вернулся к обидчику. Он несколько раз ударил ножом 48-летнего мужчину, отчего тот погиб на месте.

«Подозреваемый задержан, он уже признался в совершенном преступлении, - рассказали следователи. - Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения».

В Следственном комитете рассказали, что ранее задержанный уже был судим за убийство и освободился из тюрьмы только минувшим летом. Кстати, жертвой убийцы также стал односельчанин.

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