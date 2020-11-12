«Сосед еле оттащил»: В Сарове отвергнутый мужчина дважды пытался задушить возлюбленную

Потерпевшая показывает следователям, где и как все произошло. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Настоящая драма со счастливым концом произошла Сарове в конце октября. Там мужчина, получив отказ от возлюбленной, едва не задушил ее прямо на кухне. Женщина чудом осталась жива благодаря подоспевшему на помощь соседу.

Все случилось в одном из многоквартирных домов на улице Лесной. Вечером 39-летний мужчина, изрядно принявший на грудь для храбрости, пришел в гости к своей возлюбленной с «горячим» предложением о сожительстве. Однако «невеста» от предложения отказалась.

«Иди проспись», - сказала она и попросила визитера покинуть ее квартиру.

Однако мужчина был настроен решительно, и сдаваться так просто не собирался. Но строптивая возлюбленная даже слышать ничего не хотела. Назревал конфликт, тучи сгущались. Почуяв неладное, женщина стала звонить в полицию, но вскоре едва не поплатилась за это.

«Услышав телефонный разговор, подозреваемый набросился на хозяйку, избил и попытался удушить», - рассказали подробности в СУ СК России по Нижегородской области. - На крики потерпевшей пришел местный житель, который пробрался в квартиру через окно».

Несчастная уже начала терять сознание, когда сосед оттащил злоумышленника. Тут же подоспели сотрудники полиции, но, пока сосед открывал им дверь, бешеный Отелло вновь набросился на свою жертву и стал ее душить. На этот раз его действия пресекли полицейские. К счастью, женщина осталась жива.

«Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство», - рассказали в Следственном комитете. – Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение. От дачи показаний он отказался».

Как выяснилось, ранее он уже был судим за грабеж.

Напомним, несколько дней назад в Нижнем Новгороде 29-летняя девушка зарезала бывшего мужа, который пришел к ней, чтобы возобновить отношения.

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