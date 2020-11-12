«Он на Нобелевскую премию шел»: в нижегородской глубинке ученый-отшельник превратился в маугли

36-летний ученый признался, что давно не мылся. Фото: Кстати

Настоящее «горе от ума» произошло с жителем поселка Воротынец Нижегородской области: там обнаружили молодого мужчину, который много лет живет затворником в забытом Богом домике, по колено заваленном горами мусора. Он не убирается, не моется и не выходит на улицу. За годы своего затворничества 36-летний нижегородец стал походить на лешего из сказки. Сюжет об этом показала программа «Кстати».

Тревогу забили соседи отшельника. Из новостей они узнали о женщине-маугли из Вачского района, которая 15 лет не моется, ест кошачий корм и спит на трупах животных, и решили, что соседа пора спасать.

«Он так живет лет 15 уже, - рассказал его сосед Дмитрий Назаров. - Последний раз я его видел года два назад. Что там с ним: живой или не живой – никто не знает. У него есть мать, которая приезжает, привозит продукты и оставляет их под дверью».

Тот самый дом, где отшельником проживает некогда перспективный ученый. Фото: Кстати

Оставлять-то оставляет, но мужчина почему-то их не забирает, поэтому крыльцо старенького дома сплошь завалено провизией: здесь лежит несколько батонов хлеба, молоко, консервы, овощи и многое другое – к двери просто не подобраться.

При этом около крыльца отчетливо ощущался резкий запах газа: недавно коммунальщики отрезали этот дом от газопровода, но, видимо, мужчина самостоятельно подвел трубу, и из места подсоединения шла утечка.

«Я хотел бы йогурт»

Чтобы спасти бедолагу, решено было вызвать спецслужбы. Так, на место приехали газовщики, полиция, скорая и сотрудники МЧС. К слову, полицейские долго не могли поверить, что в этом доме кто-то есть, но соседи настаивали: там живет человек! И, возможно, он нуждается в помощи.

Когда спасатели вскрыли дверь, показался хозяин жилища – больше похожий то ли на маугли, то ли на лешего: весь обросший, с неопрятной бородой, он вышел на крыльцо без верхней одежды и в носках. Мужчина был явно напуган таким количеством нагрянувших «гостей». Его трясло – не то от холода, не то от волнения.

Как выяснилось, мужчину зовут Роман. На вопрос, нуждается ли он в помощи, Роман замялся и застенчиво произнес: «Да. Я хотел бы йогурт».

Когда его спросили, почему около дома так сильно пахнет газом, он лишь пожал плечами и ответил: «Я готовил омлет. А вообще я сейчас делаю ремонт».

Роман рассказал, что он ученый, и сейчас пишет диссертацию по физике. Также он признался, что мылся в последний раз в прошлом месяце. Мать к нему, действительно, приезжает, но в последний раз была здесь две недели назад.

В дом сотрудникам полиции пришлось пробираться буквально по горам из продуктов и какого-то мусора. Жилище было завалено хламом и гниющими отходами, а хозяин скромно оправдывался, говоря, что не знал, что к нему нагрянут гости. Еще сказал, что надо делать ремонт.

В доме все завалено хламом и гниющими отходами. Фото: Кстати

В итоге отшельника забрали сначала в отдел полиции, после чего доставили в больницу, где его помыли и постригли. Самовольно подключенную к газопроводу трубу отрезали.

Когда Роман вернулся домой, к нему наведался сосед – узнать, как дела. Отшельник, уже довольно посвежевший, рассказал, что у него все хорошо и что живет он пока в бане, где топит печку и спасается от холода.

«Жил и работал в Финляндии»

Что касается его матери, то она, как выяснилось, живет на три города: Дивеево, Воротынец и Москву. По ее словам, она показывала сына врачам и даже лечила его.

«Я обращалась ко многим психологам, они сказали, что это его комфортная среда, - рассказала женщина по телефону. - Мы принимали лечение, но на обычное лечение, которое прописывают в психоневрологических клиниках, меня духовник не благословил. Я искренне надеюсь, что он еще будет полезен обществу. У него уникальные мозги, он с отличием окончил физтех, он шел на Нобелевскую премию. Он жил и работал в Финляндии, и его стали принуждать остаться там и получить гражданство, но он вернулся в Россию в 2008 году. В итоге сейчас он нашел себе место, где его никто не трогает. Врачи мне сказали, что для восстановления нужно время».

По словам женщины, у них есть квартира в Москве, но сын выбрал своим жилищем именно родительский дом, где «его никто не трогает». Информацию подтвердили и в местной соцзащите.

«У них московская прописка, - рассказала руководитель местного управления соцзащиты Любовь Брагина. - Они москвичи с мамой. Они живут отшельниками, к себе никого не пускают, ни с кем на контакт не выходят».

«Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.

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