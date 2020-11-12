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В газификацию Нижегородской области вложат 14,7 миллиардов рублей

Соответствующее соглашение подписали Глеб Никитин и Алексей Миллер
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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В газификацию Нижегородской области вложат 14,7 миллиардов рублей.

В газификацию Нижегородской области вложат 14,7 миллиардов рублей.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на период с 2021 по 2025 годы. В общей сложности в регионе планируется построить 26 объектов. При этом объем инвестиций в этот проект составит 14,7 миллиардов рублей.

- Данная программа включает в себя три основных направления, - пояснил Глеб Никитин. - Первое – строительство газораспределительной станции «Обход», предполагающее газификацию северных районов: Варнавинского, Ветлужского, Тонкинского, Тоншаевского, Шарангского и городского округа Шахунья. Этого события жители ждали очень давно. Более того, газификация позволит повысить инвестиционную привлекательность районов.

Станция "Обход" позволит провести газификацию северных районов.

Станция "Обход" позволит провести газификацию северных районов.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор напомнил, что северное направление области растет и с точки зрения развития транспортной инфраструктуры. В частности, недавно было завершено строительство развязки Неклюдово-Золотово. Следующим шагом станет строительство обхода Балахны. Что касается совместной программы с ПАО «Газпром», то она подразумевает газификацию районов, входящих в состав Нижегородской агломерации, в том числе строительство ГРС «Митино».

- Эта территория является одной из самых перспективных для развития жилищного строительства, - пояснил Глеб Никитин. - Благодаря синхронизации инвестиционных программ и национального проекта «Жилье и городская среда» мы планируем построить там более 5 миллионов квадратных метров жилья.

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