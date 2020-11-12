В газификацию Нижегородской области вложат 14,7 миллиардов рублей.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на период с 2021 по 2025 годы. В общей сложности в регионе планируется построить 26 объектов. При этом объем инвестиций в этот проект составит 14,7 миллиардов рублей.

- Данная программа включает в себя три основных направления, - пояснил Глеб Никитин. - Первое – строительство газораспределительной станции «Обход», предполагающее газификацию северных районов: Варнавинского, Ветлужского, Тонкинского, Тоншаевского, Шарангского и городского округа Шахунья. Этого события жители ждали очень давно. Более того, газификация позволит повысить инвестиционную привлекательность районов.

Станция "Обход" позволит провести газификацию северных районов. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор напомнил, что северное направление области растет и с точки зрения развития транспортной инфраструктуры. В частности, недавно было завершено строительство развязки Неклюдово-Золотово. Следующим шагом станет строительство обхода Балахны. Что касается совместной программы с ПАО «Газпром», то она подразумевает газификацию районов, входящих в состав Нижегородской агломерации, в том числе строительство ГРС «Митино».

- Эта территория является одной из самых перспективных для развития жилищного строительства, - пояснил Глеб Никитин. - Благодаря синхронизации инвестиционных программ и национального проекта «Жилье и городская среда» мы планируем построить там более 5 миллионов квадратных метров жилья.