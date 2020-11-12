Нижегородец отсудил у администрации более 200 тысяч рублей за затопленную машину

Ливневки в центре города не справляются с сильными дождями. Фото: СОЦСЕТИ

Нижегородец, чья машина пострадала во время потопа в Нижнем Новгороде весной 2020 года, отсудил у городской администрации крупную сумму денег. Об этом сообщает Нижегородский областной суд.

Речь идет о грандиозном «наводнении» 8 мая, когда в результате сильного ливня центр города буквально скрылся под водой, а машины оказались по стекла в воде.

Один из автомобилистов, чья машина пострадала в потопе, подал в суд на администрацию Нижнего Новгорода и АО «Нижегородский водоканал», потребовав возместить причиненный ущерб.

«Истец обратился в суд с исковыми требованиями к ответчикам, обосновав их тем, что 8 мая 2020 года его автомобиль, припаркованный на улице Алексеевской, был затоплен, поскольку имеющаяся ливневая канализация не справилась с дождем», - рассказали в суде.

В результате суд вынес решение удовлетворить требования истца частично и постановил взыскать с администрации Нижнего Новгорода 212 тысяч рублей. Будет ли мэрия обжаловать это решение, не уточняется.

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