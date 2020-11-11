Завалило туалетной бумагой: четыре человека пострадали при обрушении потолка в магазине в Дзержинске. ФОТО: Подслушано. Дзержинск.

Когда на головы посетителей одного из супермаркетов Дзержинска Нижегородской области посыпались рулоны с туалетной бумагой, они даже не сразу сообразили, что произошло. Оказалось, что в магазине обрушилось потолочное перекрытие в холодильном отделении, на полках которого стояла всякая всячина, в том числе и огромные стеллажи с туалетной бумагой.

- Конечно, мы очень испугались, - признаются посетители торгового центра. – К счастью, никто не погиб. Хотя пострадавшие были все в крови.

Помощь медиков понадобилась четырем пострадавшим. ФОТО: "Экипаж. Хроника происшествий"

На место происшествия сразу же выехали спасатели и кареты скорой помощи. Как выяснилось, травмы различной степени тяжести получили четыре человека – три женщины и один мужчина. Сейчас пострадавшие доставлены в больницу.

Рулоны туалетной бумаги посыпались прямо на головы посетителей. ФОТО: "Подслушано. Дзержинск".

- Площадь обрушения составила 10 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. - Из здания магазина были эвакуированы 57 человек, в том числе 7 детей. Сейчас причины обрушения выясняются.

"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" будет следить за развитием событий.