Фото с места обрушения потолка в дзержинском магазине появилось в сети. ФОТО: "Подслушано. Дзержинск"

Едва не закончилось трагедией сегодняшнее обрушение потолка в магазине в Дзержинске. Напомним, потолок 11 ноября обвалился в холодильном помещении супермаркета. В результате пострадали четыре человека. К счастью детей среди них нет.

- Площадь обрушения составила 10 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. - Из здания магазина были эвакуированы 57 человек, в том числе 7 детей. Причины обрушения сейчас выясняются.

В результате происшествия пострадали четыре человека. ФОТО: "Подслушано. Дзержинск"

Как рассказали очевидцы происшествия, некоторые из пострадавших получили весьма серьезные травмы.

- В больнице оказались четыре человека – три женщины и один мужчина, - рассказывают очевидцы в социальных сетях. – Одну пенсионерку увезли всю в крови.

В больнице оказались три женщины и один мужчина. ФОТО: "Экипаж. Хроника происшествий"

На фотографиях, снятых на месте происшествия, видно, что в помещении обрушились потолочные панели и полки, на которых хранилась туалетная бумага. Все это полетело прямо на головы покупателей.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событием.