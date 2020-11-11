«Зеленый день» календаря: В честь своего Дня рождения «Сбер» подготовил скидки и подарки для нижегородцев

От квартиры до приставки - что можно приобрести со скидками в "Зеленый день"

В ближайшие несколько дней нижегородцев ожидает целый парад скидок и подарков. А все потому, что на календаре наступает «Зеленый день» - 12 ноября свой 179-ый День рождения отмечает одна из крупнейших российских компаний - Сбербанк. Уходящий год стал на редкость плодотворным для него – из крупнейшего банка страны он вырос до целой экосистемы Сбер, предоставляющей услуги в самых разных сферах деятельности. И в каждой из них предусмотрены свои подарочные предложения в связи с днем Сбера.

- «Зеленый день» – самый выгодный день в году и для клиентов, и для партнеров. Проходит он уже в третий раз, - напомнил Управляющий Нижегородским отделением ПАО Сбербанк Сергей Алимов. - Три года назад мы решили, что надо не принимать подарки, а дарить их. И действительно увидели отклик со стороны миллионов людей по всей стране. По итогам «Зеленого дня» продажи в Сбербанке и у наших партнеров выросли в разы. Поэтому мы решили сделать эту акцию ежегодной. В этом году компании экосистемы Сбера предлагают сотни сервисов и продуктов.

Впрочем, речь идет не только о «дочках» Сбера. В этом году партнерами акции стали более 170 федеральных компаний. Среди них «Эльдорадо», «Макдональдс», Lamoda, «Газпром нефть» и многие другие. Частных клиентов выгодные предложения будут ждать в течение дух дней – 11 и 12 ноября. Для корпоративных клиентов особые предложения будут действовать суть подольше – с 11 по 17 ноября. Это связано с тем, что сама процедура покупки для корпоративных клиентов длится дольше.

О спецпредложениях "Зеленого дня" рассказал Управляющий Нижегородским отделением ПАО Сбербанк Сергей Алимов.

- Чтобы получить скидки на «Зеленый день» прежде всего, необходимо авторизоваться на сайте Сбер.ру через наш Сбер ID. Чтобы получить еще больше скидок, нужно заполнить их анкету и оставить адрес электронной почты. Если вы пригласите на страницу друга, то получите дополнительные предложения с определенными скидками.

Особые предложения будут в эти дни и по банковским продуктам. В частности, все карты Сбер в этот день будут идти с повышенным начислением бонусов «Спасибо». Также в эти дни будут предоставлены скидки по ипотеке от застройщиков. Партнерами банка сейчас являются свыше 600 жилых комплексов по всей стране. Ну, и, наконец, серьезные скидки можно получить по страховым продуктам. Выгода по ним будет составлять до 40%.

КОНКРЕТНО

Какие скидки можно получить от экосистемы «Сбер»?

* СберПрайм – это подписка , дающая скидки на продукты экосистемы Сбера, среди которых Оkkо, Delivery Club, Сбермаркет и т.д. Ключевое изменение в «Зеленый день» – то, что это подписка на два года. Купив ее всего 999 рулей, вы можете получать дисконт по разным компонентам экосистемы сразу на два года

*СберБокс – это приставка, которая позволяет обычный телевизор превратить в высокоинтеллектуальный. В обычные дни она стоит 3 490 рублей, в Зеленый день – 2 490, то есть на тысячу дешевле.

*СберЗдоровье – скидки более 20% на безлимитные консультации терапевта, педиатра и других врачей.

*Сбер Еаптека - эта новинка особенно актуальна сейчас. С ее помощью можно получить скидку в размере 1 тысячи рублей при заказе от 4 тысяч рублей.