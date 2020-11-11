Опрос: Больше половины нижегородцев не хотят делать прививку от COVID-19

Нижегородцы приводят разные причины отказа от прививок. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Больше половины опрошенных нижегородцев не планируют прививаться от новой коронавирусной инфекции, когда вакцина поступит в поликлиники. Таковы результаты опроса, проведенного порталом SuperJob.

«Из тысячи опрошенных жителей Нижнего Новгорода 56% не готовы сделать прививку от коронавируса», - говорится в результатах исследования.

Также не хотели бы ставить новую вакцину 56% опрошенных жителей Уфы, 58% респондентов в Ростове-на-Дону, 60% - в Казани, 55% в Воронеже, 52% в Волгограде. В Челябинске и Омске перевес на стороне противников противоковидной вакцины небольшой: их по 51% в каждом городе.

Наибольшее количество отказывающихся от вакцинации – в столицах. Так, в Москве прививаться от коронавируса не хотят 64% опрошенных, а в Санкт-Петербурге – 65% респондентов.

«Свое решение участники опроса объясняют по-разному: кто-то сомневается в качестве вакцин и не хочет быть «подопытным кроликом», кто-то уже переболел и имеет иммунитет к коронавирусу, другие всегда принципиально отказываются от всех прививок», - рассказали в SuperJob.

Кстати, согласно исследованию того же сервиса, 42% нижегородцев считают недостаточными меры властей для сохранения жизни и здоровья населения во время пандемии коронавируса.

Сегодня в российских СМИ появилась новость о том, что на Алтае трое медиков заразились коронавирусом после вакцинации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!