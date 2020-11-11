Два дома в ЖК «Новинки Smart City» обещают сдать в конце ноября

ЖК «Новинки Smart City» должны были сдать еще в 2015 году. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Два долгостроя в жилом комплексе «Новинки Smart City» планируют сдать в конце ноября. Об этом стало известно в ходе выездного совещания, которое 10 ноября провел замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Речь идет о домах №14 и №15. Сейчас там заканчиваются работы по внутренней отделке, ведется благоустройство территории, а также кровельные работы. Ранее дольщики, которые ждут свои квартиры в этих домах, были обеспокоены тем, что темпы строительства на объекте существенно снизились. Однако, по словам Сергея Морозова, сейчас это не так.

«Работы на площадке ведутся достаточно интенсивно, произошла мобилизация сил. Рабочие полностью обеспечены строительными материалами», - отметил заместитель губернатора.

В свою очередь исполнительный директор подрядчика АО «Политехстрой» Андрей Палехин рассказал, с какими проблемами им пришлось столкнуться.

«Нам до сих пор приходится исправлять недостатки и переделывать некачественную работу предыдущего подрядчика. В частности, у двух домов полностью меняли кровлю, стропильные системы. Из-за этого сроки чуть сдвигаются, но достройка не прекращалась ни на день. К концу этого месяца мы обеспечим сдачу в эксплуатацию еще двух домов», - заверил он.

Что касается домов №16 по №19, то там сейчас идет внутренняя отделка и монтаж оконечных устройств по инженерному оборудованию. В домах с №20 по №22 только еще ведутся подготовительные работы к достройке.

Напомним, ЖК «Новинки Smart City», состоящий из 25 домов, должны были сдать еще в декабре 2015 года, однако строительство его до сих пор не закончено. Первые четыре дома были сданы осенью 2019 года.

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