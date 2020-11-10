«Эту работу не оставишь на работе»: Нижегородский кинолог ищет пропавших людей и разводит питонов

Нижегородский кинолог ищет пропавших людей и разводит питонов. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

С детства мечтала о полиции

В свои 24 года кинолог Алена Капустина уже заслужила славу опытного и профессионального полицейского. В органах она работает уже шестой год. И все это время успевает и следить за общественным порядком, и искать пропавших людей в составе поискового отряда «Волонтер-НН», и разводить дома самых разных экзотических животных – от питонов до скорпионов. Ну, а в свободное время занимается альпинизмом и дайвингом. Одним словом, спортсменка, активистка и просто красавица.

- На самом деле я с детства мечтала работать в полиции, - вспоминает Алена. - Тем более, что перед глазами был живой пример – моя мама тоже служит в полиции. Правда, в детстве я больше склонялась к криминалистике, так как обожала биологию и химию. Но потом в моей жизни появились собаки, и выбор был предрешен – я стала кинологом.

У Алены два верных напарника – немецкие овчарки Амерта и Буран. По словам девушки, работа кинолога особенно ответственна, ведь ты отвечаешь не только за себя, но и за четвероного друга. Вместе с ними Ална служит в отделе полиции на метрополитене. Каждую смену она спускается вместе с Амертой в «подземку», где проводит целые сутки.

У Алены два верных напарника – немецкие овчарки Амерта и Буран. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

- Конечно, проводить столько времени под землей сложно даже человеку, - признается девушка. – Что уж говорить про собаку! Действие давления, шумы, вибрации и постоянные сквозняки – все это дополнительная нагрузка на пушистого полицейского. Но мои ребята к этому привыкли.

Тем не менее, даже у них есть свои капризы и пристрастия. К примеру, Амерта обожает одного из пассажиров, который ежедневно ездит от станции Парк Культуры до Горьковской. А все из-за переноски с живыми мышками. В любой час пик и при любой погоде Амерта непременно сумеет отыскать его и сопроводить прямо до вагона.

- Собаки – интересные существа. В отличие от нас, они не умеют работать по сменам – их «нюх» всегда на посту, - рассказывает кинолог. – Поэтому им приходится даже сложнее, чем людям. А вообще работа кинолога из тех, которые не оставишь на работе. Это просто твоя жизнь!

Пока Алена совершает свои подвиги на служебном посту и в волонтерстве, дома ее ожидает целый зоопарк экзотических животных. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Между поисками и экзотикой

Что касается самой Алены, то она умудряется быть героем не только на работе, но и в свободное время. Вот уже три года она является частью поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН». За это время она принимала участие в сотнях поисковых операций. Специально ради этого хрупая девушка освоила дайвинг и альпинизм.

- Люди ведь пропадают в разных местах, - объясняет Алена. - Иной раз приходится спускаться в водоем, в другой – взбираться по отвесной скале. Поэтому настоящие поисковики должны все это уметь.

Ну, а пока Алена совершает свои подвиги на служебном посту и в волонтерстве, дома ее ожидает целый зоопарк экзотических животных. В обычной двушке у Алены уживаются собаки, питоны, лысый, кот, хамелеон, скорпионы, пауки и мыши. Присматривает за всем этим хозяйством супруг Алены, тоже полицейский.

Алена умудряется быть героем не только на работе, но и в свободное время. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

- Муж у меня служит в изоляторе временного содержания, - рассказала Алена. - К счастью, наши смены не совпадают. Поэтому дома всегда кто-нибудь есть, кто присмотрит за нашей живностью. К слову, собаки принимают самое непосредственное участие во всем этом – без них не обходится ни кормежка, ни уборка. Они самые внимательные наставники для нашего зоопарка. Их нюх и тут их не подведет.

К слову, свой праздник Алена и Амерта тоже проводят на дежурстве. Так что, если вдруг встретите сегодня в метро очаровательную девушку с большой овчаркой, не забудьте ее поздравить с праздником.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» поздравляет всех сотрудников полиции с профессиональным праздником!

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