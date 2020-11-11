Глеб Никитин о ситуации с Мытным рынком: «Мы разбираемся, что с ним делать»

Нижегородцы обеспокоены судьбой исторического места рядом с центральной улицей города. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал ситуацию вокруг Мытного рынка, за который вступилась культурная общественность Нижнего Новгорода. На днях нижегородские экскурсоводы направили чиновникам письмо, в котором попросили не допустить строительства торгового центра на этом историческом месте. В ответ губернатор напомнил, что не все так просто.

«Там собственник! – написал Глеб Никитин в своем Инстаграм. – И инвестиции, если будут, то его. Это не чиновники строят. Это тот, кто каким-то образом приобрел этот рынок в собственность. Мы разбираемся, каким. И разбираемся, что с ним делать. Запретить строить? Можно – и там будет та же помойка, что была. Разрешение на проект он получил аж в 2011 году! Мы разбираемся, чтобы там возникло то, что отвечает историчности города».

Напомним, в августе губернатор, посетив Мытный рынок, остался недоволен его состоянием.

«Такое ощущение, что рынок застрял в 90-х годах прошлого века и с тех пор ничего не меняется. Это позор для города», - сказал тогда Глеб Никитин.

Позднее стало известно, что на месте Мытного рынка планируется построить многофункциональный центр с торговыми площадями и подземной парковкой. Сам рынок сейчас закрыт по предписанию Роспотребнадзора за нарушение санитарно-эпидемических требований.

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