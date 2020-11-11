Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 11 ноября 2020 года: Количество смертей увеличилось до 908 Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным на 01:00 11 ноября 2020 года, число выздоровевших за минувшие сутки составило 449 нижегородцев. Общее количество жителей региона, перенесших коронавирус, достигло 38 199 человек.

Также было отмечено 402 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 45 686 человек.

Количество смертей увеличилось до 908 — за последние сутки, к сожалению, умерло ещё тринадцать нижегородцев.

Статистика по числу зараженных на 11 ноября Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (4 319 человек) и на Бору (2 202 человека). Следом идёт Павловский район — зараженных 1 931 человек, и 1 129 жителей Богородского района.

В Нижнем Новгород больше всего болеют по-прежнему в Автозаводском (5 136 человек) и Ленинском (3 468 человек) районах, а наименьшее количество заболевших отмечено в Приокском районе (1 594 человека).

В настоящее время в медицинских организациях региона развернуто 6 742 койки для больных коронавирусом. В частности, более 2,6 тысячи обеспечены кислородом, а 824 - аппаратами ИВЛ.

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