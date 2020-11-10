Городской автобус и легковушка столкнулись на улице Ларина

Обстоятельства ДТП уточняются. Фото: скриншот из видео опубликованного в паблике Регион-52 | Нижний Новгород

Серьёзное ДТП произошло накануне в Нижнем Новгороде. В понедельник, 9 ноября, примерно в 20:20 на улице Ларина в Приокском районе столкнулись два транспортных средства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно полученной информации, водитель городского автобуса марки ЛиАЗ нарушил правила дорожного движения и проехал перекресток на красный цвет. Впоследствии произошло столкновение с легковым автомобилем Daewoo Nexia.

У водителя автобуса имеется 12-летний стаж управления автомобилем. Фото: скриншот из видео опубликованного в паблике Регион-52 | Нижний Новгород

К слову, у водителя автобуса имеется 12-летний стаж управления автомобилем.

В результате ДТП пострадал пассажир легкового автомобиля. В связи с полученными травмами его госпитализировали в больницу врачи скорой помощи.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В настоящее время обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

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