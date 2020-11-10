Водоснабжение в Автозаводском районе полностью восстановлено

Автозаводский район остался без воды из-за аварии на коллекторе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Водоснабжение Автозаводского района после аварии на коллекторе полностью восстановлено к 4 часам утра. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, аварию удалось устранить в максимально короткие сроки.

«Авария была ликвидирована за несколько часов, - отметил глава региона. - Благодаря оперативной работе все удалось сделать в ночное время и минимизировать неудобства для жителей. Мне хочется поблагодарить всех, кто работал над этим».

Напомним, минувшей ночью администрация Нижнего Новгорода экстренно распространила информацию о прорыве коллектора на улице Зеленодольской в Канавинском районе. Из-за аварии без водоснабжения остался весь Автозаводский район.

Отметим, что это не первый подобный случай. Так, в январе 2020 года автозаводцы больше суток сидели без какой-либо воды из-за прорыва коллектора в Ленинском районе. Городские сети водоснабжения сильно изношены, поэтому инвестпрограмма Водоканала включает плановый ремонт целого ряда объектов, в том числе и коллектора на Зеленодольской.

«Конечно, экстренных мер недостаточно, - уверен Глеб Никитин. - Целые участки системы водоснабжения и водоотведения в городе находятся в ненадлежащем состоянии. Проблеме много лет. Считаем, что привести сети в порядок - абсолютный приоритет. Работать надо на опережение, чтобы подобных ситуаций не возникало. Соответствующие поручения дал главе города и директору Водоканала, под их личную ответственность»

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