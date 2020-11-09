«Я предлагаю всей сборной России встать в рядочек и ***»: Олег Тактаров поддержал Дзюбу после скандального видео

Олег Тактаров поддержал Дзюбу после скандального видео. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Известный актер, уроженец Нижнего Новгорода Олег Тактаров выступил в защиту капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы. Ради этого он даже опубликовал специальное видеообращение на своей странице в Инстаграм. Причем в выражениях он не стал стесняться.

- Я не посмотрел видео Дзюбы и не хочу его смотреть, и расскажу почему, - отметил Олег Тактаров. - Каждый, кто сейчас порицает Дзюбу – *** Дзюба-то хоть мужик. Видимо, верный мужик своей девушке или жене. Кто у нас так не делает, поднимите руку? Это нормально! Я сейчас призываю всю сборную России встать в рядочек всей команде вместе с запасными и *** Был один, а сейчас вас много будет. И все рассеется и забудется. Сейчас будут *** те, из-за кого наша сборная проиграет и не попадет в финал.

Интимное видео спортсмена на днях было слито в сеть. Фото: кадр с видео

Напомним, интимное видео спортсмена на днях было слито в сеть. На кадрах видно, что в комнате он находится один, но довольно жарко «общается» с кем-то через камеру телефона… После этого в интернете разгорелся настоящий скандал, уже отразившийся на карьере футболиста. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать в сборную России капитана команды Артема Дзюбу после скандала с интимным видео, слитым в сеть.

- В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артёма Дзюбу на текущий сбор дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста, - пояснил Станислав Черчесов. - У Артёма же будет время нормализовать ситуацию. Рассчитываю, что в режиме работы команды на данном сборе эта тема больше подниматься не будет.