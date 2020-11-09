Дина Аверина победила в онлайн-голосовании Национальной спортивной премии/ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нижегородская гимнастка Дина Аверина стала победительницей онлайн-голосования Национальной спортивной премии 2020 года. В категории «Спортсменка года» она набрала 2 067 голосов.

Напомним, национальная спортивная премия является одной из главных спортивных наград в нашей стране. В этом году она будет вручаться уже в 11 раз.

- Я от всей души поздравляю Дину, а также Веру Николаевну Шаталину и Ирину Александровну Винер-Усманову с победой, - призналась первый тренер Дины и Арины Авериных, тренер МБУ «Заволжский ФОК» Лариса Белова. - Дина - очень сильная духом. Она не обращает внимания ни на трудности, ни на травмы. И всегда идет только вперед. Я желаю, чтобы она дошла до своей заветной мечты.

Победителей Национальной спортивной премии определяют в три этапа. Первый из них представляет собой конкурс, на котором определяют трех кандидатов в каждой номинации. На втором этапе проводится народное онлайн-голосование на сайте премии. И, наконец, на третьем этапе Экспертный совет подводит итог и определяет лауреатов. В этом году лауреаты Национальной спортивной премии проводятся 9 декабря 2020 года.