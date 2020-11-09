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Кровавая расправа: 80-летний пенсионер на Бору зарезал супругу, а потом пытался свести счеты с жизнью

Сам убийца сейчас находится в реанимации
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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80-летний пенсионер на Бору зарезал супругу, а потом пытался свести счеты с жизнью.

80-летний пенсионер на Бору зарезал супругу, а потом пытался свести счеты с жизнью.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Жуткая трагедия на днях произошла в Борском районе Нижегородской области – там 80-летний пенсионер жестоко зарезал свою супругу, а потом попытался свести счеты с жизнью.

- По версии следствия, утром 6 ноября пенсионер нанес ножевое ранение своей 78-летней супруге, а затем нанес себе аналогичное ранение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Врачам удалось спасти его жизнь. Сейчас он находится в реанимационном отделении Борской районной больницы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Вслед за этим ему будет избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Напомним, за эту осень это уже третье громкое преступление в Борском районе. Сначала в поселке Неклюдово была убита 9-летняя девочка. С ней расправился рецидивист по кличке Пафик. А спустя несколько недель кровавую бойню в поселке Большеорловское устроил 18-летний Данила Монахов, которого окрестили «борским стрелком».

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