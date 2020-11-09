Кровавая расправа: 80-летний пенсионер на Бору зарезал супругу, а потом пытался свести счеты с жизнью

80-летний пенсионер на Бору зарезал супругу, а потом пытался свести счеты с жизнью. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Жуткая трагедия на днях произошла в Борском районе Нижегородской области – там 80-летний пенсионер жестоко зарезал свою супругу, а потом попытался свести счеты с жизнью.

- По версии следствия, утром 6 ноября пенсионер нанес ножевое ранение своей 78-летней супруге, а затем нанес себе аналогичное ранение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Врачам удалось спасти его жизнь. Сейчас он находится в реанимационном отделении Борской районной больницы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Вслед за этим ему будет избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Напомним, за эту осень это уже третье громкое преступление в Борском районе. Сначала в поселке Неклюдово была убита 9-летняя девочка. С ней расправился рецидивист по кличке Пафик. А спустя несколько недель кровавую бойню в поселке Большеорловское устроил 18-летний Данила Монахов, которого окрестили «борским стрелком».

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