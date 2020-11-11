Настоящая забота для Шариков: Как сохранить красоту и здоровье своих любимцев

Мыло для «Лап и лапок» от ТД Гудмэн бережно защищает от микробов собак и их хозяев.

Зачем вы снимаете уличную обувь при входе в дом? Зачем вы моете руки? Странные вопросы, не так ли? А зачем мыть собаке лапы – тоже странный вопрос? К сожалению, для многих да.

Некоторые владельцы собак после прогулки в лучшем случае споласкивают лапы питомца водой, в худшем – не делают ничего. А теперь давайте подумаем, что может принести собака в дом на своих лапах.

Песок, грязь, остатки промышленных отходов (топливо и пр.), органические отходы – это то, что мы можем увидеть. А еще есть микробы, бактерии и вирусы – они тоже цепляются за собачьи лапки, но недоступны человеческому глазу. Вы их не видите, но они есть. И вот весь этот букет идет в вашу квартиру, лежит на ваших коврах и диванах, спит в вашей кровати.

Но мыло же сушит кожу! – воскликнете вы. И будете правы. Обычное мыло действительно сушит кожу. Поэтому специалисты компании ТД Гудмэн создали специальное жидкое мыло «Для лап и лапок», которое прекрасно справляется со всеми видами загрязнений, но делает это очень мягко и бережно. Мыло не содержит красителей, отдушек и парабенов – только мягкая моющая основа и натуральные растительные экстракты, представлено тремя видами.

У собаки сохнут и трескаются лапки? Тогда жидкое мыло с шалфеем и розмарином – ваш выбор. Экстракт шалфея и эфирное масло розмарина обладают антисептическими и противовоспалительными свойствами, устраняют раздражения и покраснения, очищают и смягчают кожу. Эффект от применения будет заметен сразу же – чистые, мягкие, увлажненные… Как после дорогого крема!

Жидкое мыло «Для лап и лапок» с экстрактом сибирской пихты пахнет лесом. Но сеанс ароматерапии можно испытать только во время мытья, на лапах запах не остается.

Экстракт пихты это просто кладезь полезных свойств! Он проявляет антимикробную и антивирусную активность, оказывает противовоспалительное действие, обладает антиоксидантными и капилляроукрепляющими свойствами, стимулирует клеточное обновление. Настоящая кладовая здоровья в баночке 250 мл с дозатором.

ТД "Гудмэн" предлагает целую линейку моющих средств для собак.

Мы не упомянули еще одну проблему собачьих лап. Это всевозможные порезы, воспаления и раздражения от дорожных реагентов. Мы забыли, а Гудмэн – помнит. И создал еще один замечательный продукт - Жидкое мыло «Для лап и лапок» с березовым дегтем.

Многим не нравится запах дегтя, но иногда так пахнет здоровье. Березовый деготь улучшает кровоснабжение и питание кожи, способствует заживлению травмированных участков, снимает раздражение, зуд и воспаление на лапах. Особенно хорошо применять мыло с дегтем в зимний период. Зимой земля покрывается ледяным настом, а дороги посыпаются солью, которая портит даже обувь, не говоря уже о беззащитных лапах наших любимцев.

Если ваша собака гуляет на улице и не носит при этом обувь, то жидкое мыло «Для лап и лапок» – это не роскошь, а доступное и необходимое средство заботы о вашем питомце.

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