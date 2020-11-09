«Смотри, какой вылез»: Знаменитые черные «кабанчики» снова объявились на Бору. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

В Борском районе Нижегородской области вновь объявились знаменитые черные кабанчики. Напомним, в ноябре прошлого года они уже становились героями телевизионных сюжетов и газетных публикаций. Целое семейство лже-кабанов разгуливало вдоль трассы.

- Между Останкино и Долгово Борского района, прямо вдоль трассы семейство кабанчиков гуляло, - рассказывали тогда очевидцы. - Я думала издалека, собака чёрная гуляет, а это хрюшки. Машины не испугались, были заняты своими делами.

Вскоре выяснилось, что это никакие не кабаны, а обычные хрюшки. Однако весьма необычного окраса. Успокоившись, нижегородцы про них и думать забыли. И вот спустя год они снова дали о себе знать.

- Вот такой невозмутимый хрюндель переходил нам сегодня дорогу на Бору, - поделились нижегородцы в группе «Нижний Новгород. Без цензуры».

- Смотри, какой шматок вылез, - удивился водитель, проезжая возле Борской трассы. – Такой огроменный! Теперь пошел по своим делам, не хочет больше сниматься!