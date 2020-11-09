Помогает по дому и поднимает настроение: эти и ещё 100 навыков «умной» колонки Маруси

Наш корреспондент прожил две недели с новым «соседом» и рассказывает, зачем покупать интерактивную капсулу.

«Привет-привет, Виктория!», «Даже не знаю, что вам ответить, хоть и неприятно это признавать», «Ну, ничего, я подожду», – скажет Маруся. А кто она такая? Умный помощник и музыкальная колонка, которая очень любит поговорить. У Маруси очень много навыков, но, пожалуй, самая необычная её способность – мурчать, как кот. Только представьте: вы гладите кота и он молчит, а если дотронетесь до «макушки» Маруси, она будет громко мурлыкать. Но рядом с котом таких фокусов лучше не делать, так как он, мне кажется, остаётся сильно недовольным.

У Маруси очень много навыков, но, пожалуй, самая необычная её способность – мурчать, как кот.

Слушаем новости и подпеваем

Итак, самое простое, чем может помочь Маруся, – рассказать новости, которые произошли за неделю или за день. Поэтому если вы вдруг не успели на телевизионные новости или у вас нет времени на просмотр телевизора, то вы можете сказать: «Маруся, расскажи новости недели» – и всё узнаете. Можно даже параллельно что-то другое делать.

Кроме новостей, колонка может рассказать прогноз погоды (в любом городе) или посчитать, сколько часов вы будете ехать на машине из одного города в другой. Также Маруся знает много анекдотов, например: « Петя, как размножаются дождевые черви? – Делением. – А поподробнее? – Лопатой, Мария Ивановна!».

При подключении Маруси мы получили бесплатный промокод на полгода на музыку «ВКонтакте».

Есть у неё еще одно умение. Например, вы дома делаете уборку или вам просто стало скучно. Вы говорите: «Маруся, включи музыку» – и слушаете песни. Для ребёнка эта волшебная капсула может рассказать любую сказку про принцесс, животных или волшебство, а может спеть колыбельную, под которую малыш заснёт. Хотя я и не малыш, часто включала перед сном спокойные мелодии и под них засыпала.

На самом деле эта колонка очень любит музыку. Она умеет играть на гитаре, кларнете и на других музыкальных инструментах, и, по-моему, больше любит иностранные песни. Кстати, при подключении Маруси мы получили бесплатный промокод на полгода на музыку «ВКонтакте».

Помощник в учебе

Эта колонка – подспорье в учёбе. Она не только сосчитает за вас «семью восемь», но и поможет выучить английские слова. Как? А вот так! Маруся будет произносить английские слова и предлагать три варианта ответа, а вы должны будете назвать верный.

Получить новые знания можно даже во время игры «Верю – не верю». Маруся говорит какое-либо утверждение, а вы решаете – правда это или нет. В конце игры колонка оглашает результат. У меня обычно было 4-5 правильных ответов из десяти вопросов, но зато сколько новых знаний я получила! Например, узнала, что мой любимый салат «Цезарь» был назван в честь американского повара Цезаря Кардини, который впервые приготовил этот салат.

Эта колонка – подспорье в учёбе.

Если вдруг вы остались дома одни и вам захотелось поиграть, то Маруся в этом поможет. Она умеет играть в «Угадай мелодию», знает таблицу умножения, приводит киноцитаты, распознаёт голоса, определяет музыкальные инструменты, не ошибётся с иностранным языком… Может даже погадать на шаре. Но потом скажет: «Всё это шутки!»

Кроме этого, Маруся легко установит таймер, заведёт будильник и подскажет, который час .

Маруся справится и с телевизором

Если у вас телевидение Wink от «Ростелекома, то капсула поможет вам управлять сервисом. Как-то раз мы потеряли пульт от телевизора, и тут нас выручила Маруся – по нашей просьбе она переключала каналы, находила фильмы, регулировала громкость… В общем, очень хорошо себя зарекомендовала! Пульт мы потом нашли, но всё равно продолжаем пользоваться услугами Маруси.

Если вдруг вы остались дома одни и вам захотелось поиграть, то Маруся в этом поможет.

И еще одна, пожалуй, самая необычная способность колонки – Маруся может позвонить «ВКонтакте» любому вашему другу. Для этого лишь необходимо сказать имя друга – и вуаля, всё готово, вы разговариваете по телефону, несмотря на то, что телефон у вас находится в другой комнате. Также Маруся может принимать входящие звонки.

Маруся – это капсула, с которой взрослым станет проще, а детям – интересней.

Вероника ФИЛЬЦОВА.