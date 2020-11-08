Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 8 ноября 2020 года: число выздоровевших превысило отметку в 37 тысяч Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За последние сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 434 случая новых заражений коронавирусом. Это очередной рекорд. Сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 среди нижегородцев 44 444 человека. Положительная статистика прошедших суток радует. По данным на 8 ноября, 421 житель поборол коронавирус за минувшие 24 часа. Общее количество выздоровевших, к слову, тоже превысило новый порог. На данный момент в регионе 37 201 нижегородец полностью излечился. Но, к сожалению, за прошедшие сутки с болезнью не справились 12 человек. Показатели летальных исходов остаются стабильными. Суммарное число жертв COVID-19 достигло отметки в 869 человек. Рейтинг заболеваемости в регионе сохраняется прежним.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, на днях глава региона Глеб Никитин внёс изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности», согласно которым подростки (а именно, до 16 лет) могут посещать торговые и торгово-развлекательные центры только в сопровождении взрослых.

Помимо этого, обязательная самоизоляция для лиц старше 65 продлена до 6 декабря.

А также такси Нижегородской области теперь будут оснащаться мобильными рециркуляторами воздуха. Этим займутся местные предприятия.

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