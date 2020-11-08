Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 8 ноября 2020 года: число выздоровевших превысило отметку в 37 тысяч
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
За последние сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 434 случая новых заражений коронавирусом. Это очередной рекорд. Сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 среди нижегородцев 44 444 человека. Положительная статистика прошедших суток радует. По данным на 8 ноября, 421 житель поборол коронавирус за минувшие 24 часа. Общее количество выздоровевших, к слову, тоже превысило новый порог. На данный момент в регионе 37 201 нижегородец полностью излечился. Но, к сожалению, за прошедшие сутки с болезнью не справились 12 человек. Показатели летальных исходов остаются стабильными. Суммарное число жертв COVID-19 достигло отметки в 869 человек. Рейтинг заболеваемости в регионе сохраняется прежним.
Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.
Фото: Яндекс
Напомним, на днях глава региона Глеб Никитин внёс изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности», согласно которым подростки (а именно, до 16 лет) могут посещать торговые и торгово-развлекательные центры только в сопровождении взрослых.
Помимо этого, обязательная самоизоляция для лиц старше 65 продлена до 6 декабря.
А также такси Нижегородской области теперь будут оснащаться мобильными рециркуляторами воздуха. Этим займутся местные предприятия.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!