Нижегородцы пожаловались на запах газа на улице Фото: Алексей БУЛАТОВ

Должно быть, каждый помнит, что с этой проблемой нижегородцы уже столкнулись в июле прошедшего лета. Тогда жители большинства районов областного центра и даже жители Кстова жаловались на стойкий неприятный запах газа всюду, так, что скрыться от него нигде не удавалось.

По полученным данным, превышения ПДК опасных веществ в воздухе не обнаружено. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Прошедшим утром, в промежутке от 9:40 до 9:50, от жителей Канавина, с улицы Волжская набережная, стали поступать обращения по единому номеру вызова экстренных служб 112. Они снова пожаловались на едкий запах. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Нижегородской области. По предоставленной информации, на место сразу же выехала оперативная группа в составе одной единицы техники и двух человек личного состава. Привлечены такие лаборатории, как УГМС и Роспотребнадзор.

От жителей Канавина стали поступать обращения по единому номеру вызова экстренных служб 112. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По последней информации, сейчас правительство Нижегородской области проводит работу совместно с МЧС, правоохранительными и надзорными органами и газовыми службами по анализу ситуации с запахом газа на территории Канавинского района. Как только поступили первые подобные сообщения от жителей, губернатор региона Глеб Никитин отдал поручение своему заместителю Дмитрию Краснову выехать на место, где уже работает оперативная группа Центра управления кризисных ситуаций ГУ МЧС вместе со специалистами лабораторий Управления Роспотребнадзора и ФГУП «Верхне-Волжская УГМС». По первым полученным данным, превышения ПДК опасных веществ в воздухе не обнаружено.

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