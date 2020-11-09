«Набросился и разодрал руки»: В Сарове на женщину напал бродячий кот

Бродячие животные - настоящая проблема городов. Фото: Рамиль ГАЛИ

Неприятный инцидент произошел на днях с жительницей одного из домов по улице Московской в Сарове. Там на женщину прямо перед дверью ее подъезда напал бродячий кот, которого прикормила соседка.

«Я поставила пакеты с покупками, чтобы достать ключ, а на меня набросился чёрный кот и руки разодрал, - вспоминает женщина. - Кошки бегают по всему двору, домашних животных жалко и детей, которые могут пострадать, и этих несчастных, которые плодятся – тоже жалко...»

В соцсети жертва кошачьей атаки выложила фото, где видно, что рука поранена до крови.

По словам пострадавшей, к случившемуся привела любовь одной из соседок к братьям нашим меньшим. Сердобольная женщина постоянно подкармливает местную хвостатую братию во дворе дома.

«Прекратите кормить кошек по пять раз в день, нам их тоже очень жалко, и мы их тоже по возможности подкармливаем, но не до фанатизма же! Кошки плодятся со скоростью света, они стали очень обозленными» - обратилась пострадавшая от кота женщина через интернет.

Но на просторах интернета у котиков тут же появились защитники.

«Три кошечки живут в подвале, никого не беспокоят, запаха никакого под балконами нет. Ну, кормит их женщина, спасибо ей! А что сделали Вы? Только ныть, жаловаться, скандалить и можете» - написала местная жительница Лена Жирнова.

Вскоре местные в комментариях разделились на два лагеря: одни выступают за то, что уличных котиков необходимо подкармливать, да и они никому не мешают, другие уверены, что бродячих животных необходимо отлавливать и как минимум стерилизовать, от них только грязь и антисанитария.

«Я живу с такими же вот сердобольными гражданами, которые кормят около 40 котов рядом с домом, а живут они в подвале!!!! Вонища на весь дом невыносимая, потому что они там гадят и умирают. Каждый год вызываем отлов», - написала Катерина Лебедева.

«Вместо таких вот гневных постов лучше бы отвезли кошек в ветлечебницу и простерилизовали» - посоветовала пострадавшей Мария Горбунова.

В одном комментаторы сошлись: что женщине, которую уличный кот поранил до крови, как можно скорее следовало бы обратиться к врачу, поскольку в городе недавно выявили случай бешенства.

«Сытые кошки не бросаются на пакеты с едой.... Обратитесь в «скорую», особенно если это укус, а не царапина когтями, не дай Бог бешенство» - обратилась к саровчанке Ольга Даренская.

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