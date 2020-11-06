Штрафы за нарушение масочного режима в Нижнем Новгороде осенью 2020: кого и за что будут штрафовать.

Штрафы за нарушение масочного режима в Нижнем Новгороде осенью 2020 теперь грозят не только предпринимателям и перевозчикам, но и рядовым нижегородцам.

В соответствии с изменениями в указ о режиме повышенной готовности, все жителям региона необходимо защищать органы дыхания. Делать это можно с помощью маски, повязки, респиратора и других подобных вещей. Причем это необходимо не только в магазинах или общественном транспорте, но и на парковках, в подъездах и лифтах жилых домов.

- Существует ответственность для физических лиц за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности, - говорится в сообщении. – За невыполнение этого требования нижегородцам грозит предупреждение или административный штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей. В случае повторного нарушения административный штраф увеличится до 15-50 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали, что в случае обслуживания посетителей без масок штраф может грозить перевозчикам, владельцам магазинов и ресторанов.