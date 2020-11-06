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«Вместо Майами стройка»: Екатерина Одинцова рассказала, как изменилась ее жизнь за время пандемии

Теперь все свободное время телеведущая проводит на строительстве собственного дома
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Екатерина Одинцова рассказала, как изменилась ее жизнь за время пандемии.

Екатерина Одинцова рассказала, как изменилась ее жизнь за время пандемии.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Затянувшаяся пандемия коронавируса изменила до неузнаваемости не только жизнь простых людей, но и звезд. К примеру, известная телеведущая Екатерина Одинцова сама призналась, что карантин кардинально изменил ее жизнь.

- Раньше я считала, что мне не нужна дача, - признается светская львица на своей странице в Инстаграм - Пока я была в Москве, я приходила домой только переночевать, пропадая в офисе и на мероприятиях. У меня не было выходных. А как только удавалось выкроить неделю-две, я улетала на Мальдивы или в Майами. Я всегда утверждала, что вместо покупки дачи я лучше буду ездить отдыхать дважды в год на лучшие курорты.

Однако внезапно нагрянувшая пандемия внесла свои коррективы в жизнь телеведущей. Теперь все ее время отнимает строительство собственного дома, а шопингу в модных бутиках она предпочитает покупку сантехники.

- Сейчас я почти каждый день пропадаю на строи ке, а покупка сантехники, керамогранита, розеток и выключателей заменила мне шопинг в модных магазинах, - призналась телеведущая. - Вместо меню лучших ресторанов я вечерами изучаю проекты «умного дома» и совещаюсь с прорабом, чем лучше утеплить стены мансарды и облицевать лестницу. Самое неожиданное во все м этом - то, что я кайфую от процесса не меньше, чем от отдыха в лучшем спа.

Стоит отметить, что строительство своего дома Екатерина Одинцова начала в этом году. Причем во многих тонкостях она разбирается лично, то и дело советуясь с подписчиками. Цвет фасада, выбор плитки и самые модные тенденции в сфере строительства – все это регулярно обсуждается на странице телеведущей.

Впрочем, этот год в жизни Екатерины Одинцовой ознаменовался не только большой стройкой, но и большими изменениями в семье – этим летом дочь телеведущей и известного политика Бориса Немцова 18-летняя Дина вышла замуж. Ее избранником стал давний возлюбленный Дмитрий Матевосов. Свадьба молодых прошла хоть и на Рублевке, но весьма скромно – на церемонии из-за коронавирусных ограничений смогли присутствовать только самые близкие.

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