Почему жители двух районов Нижнего Новгорода получили за потребленную электроэнергию в течение двух месяцев- и в сентябре и в октябре - датированные октябрем платежки

В связи с переходом на новую систему выставления счетов за электроэнергию жители Автозаводского и части Московского районов получат две квитанции. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В связи с переходом на новую систему выставления счетов за электроэнергию жители Автозаводского и части Московского районов получили две квитанции:

Одна квитанция будет от «Центра-СБК» с начислением платы за электрическую энергию, потребленную в сентябре. Вторая - от «Волгаэнергосбыта» с начислением платы за электрическую энергию, потребленную в октябре этого года. На обеих платежках при этом указан один и тот же месяц - «октябрь 2020г.». Это произошло из-за особенностей оформления квитанций в двух разных компаниях: «Центр-СБК» указывает месяц выставления счета, «Волгаэнергосбыт» - период оказания услуг. Таким образом, это платежные документы за два разных периода.

Одна квитанция будет от «Центра-СБК» с начислением платы за электрическую энергию, потребленную в сентябре.

С октября 2020 года энергосбытовая компания «Волгаэнергосбыт» начала самостоятельно выставлять квитанции за электроэнергию жителям большей части домов Автозаводского и части домов Московского районов. «Отдельные платежные документы теперь будут получать жители домов, где собственники заключили прямые договоры электроснабжения с АО «Волгаэнергосбыт». Большинство этих домов находятся под управлением УК ООО «Наш Дом»», –пояснили в компании «Волгаэнергосбыт» – «Кроме того, отдельные квитанции будут получать жильцы тех домов, где собственники приняли решение о непосредственной форме управления».

Нововведение принесет с собой сразу несколько важных преимуществ. Во-первых, новая система биллинга учитывает интересы потребителей и позволяет сделать расчеты более понятными, прозрачными и безопасными. Информация о потребленной электроэнергии будет появляться в платежке сразу по окончании месяца – необходимо только передать показания счетчика. Деньги же будут поступать напрямую в АО «Волгаэнергосбыт». Во-вторых, все это позволит сократить издержки на услуги «Центра-СБК», агента по приёму и обработке платежей, что в свою очередь снизит давление на тарифы. Уже в ноябре услуга «Электроснабжение» будет исключена из квитанции, выпускаемой ЦСБК.

Вторая- от «Волгаэнергосбыта» с начислением платы за электрическую энергию, потребленную в октябре этого года.

«Потребителям необходимо учитывать тот факт, что платежка «Волгаэнергосбыта» будет выглядеть иначе, чем уже привычная квитанция от «Центра-СБК». Однако лицевой счет, данные потребителя, реквизиты останутся прежними», - пояснила заместитель руководителя Госжилинспекции Нижегородской области Галина Топникова.

Платежные документы АО «Волгаэнергосбыт» необходимо оплачивать до 10 числа каждого месяца любым удобным и безопасным способом: через online-сервисы или мобильные приложения банков и других сборщиков платежей, через платежные терминалы и кассы, а также в пунктах обслуживания «Почты России». Если погасить долг за октябрь разом не удастся, жители смогут выплачивать его частями до конца года. Пени за просрочку платежа выставляться не будут.

КСТАТИ

Передавать показания счетчика, как и прежде, необходимо до 25 числа каждого месяца. Делать это можно несколькими способами:

* на сайте www.volgaenergo.ru в разделах «Передать показания», «Личный кабинет», «Обратная связь»

* по телефону колл-центра 243-04-14 (ежедневно с 8:00 до 19:00)

* по электронной почте pokazanie@volgaenergo.ru, следуя инструкции, которая размещена на сайте www.volgaenergo.ru