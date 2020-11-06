«Разорвало пополам»: ГАЗель перевернулась на трассе М-7 под Нижним Новгородом. ФОТО: Регион-52

Страшная авария произошла накануне в Кстовском районе – там на трассе М-7 «Волга» столкнулись ГАЗель и Грейт Волл. На снимках, опубликованных очевидцами, видно, что отечественный грузовик буквально разорвало пополам.

- На М-7, под Кстовом перевернулась машина, - рассказали очевидцы в группе «Регион-52». - С дороги оттащили. Лежит.

Только чудом в результате аварии никто не пострадал. ФОТО: "Регион-52"

Вскоре эту информацию подтвердили и в правоохранительных органах. Как оказалось, виноват был водитель «Грейт Волл».

водитель автомобиля Грейт Волл, выезжая с второстепенной дороги на главную, не уступил преимущество автомобилю ГАЗель. ФОТО: "Регион-52"

- Авария произошла около шести утра 5 ноября на 454-м километре трассы М-7 «Нижний Новгород – Казань», - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУМВД по Нижегородской области. – Как оказалось, водитель автомобиля Грейт Волл, выезжая с второстепенной дороги на главную, не уступил преимущество автомобилю ГАЗель, ехавшему по главной дороге. В результате столкновения оба автомобиля получили серьезные повреждения. К счастью, в ДТП никто не погиб и не пострадал.

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