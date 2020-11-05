Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 5 ноября 2020 года: в регионе около 30 повторных заражений Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки число заражённых коронавирусом в Нижегородской области перешагнуло отметку в 43 тысячи человек. А именно, ещё у 417 жителей региона выявили заболевание. Это новый рекорд Нижегородского региона по количеству заражений в сутки. Сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 среди нижегородцев 43 157 человек. Положительная статистика прошедших суток чуть повысилась. По данным на 5 ноября, 321 житель поборол коронавирус за минувшие 24 часа. Общее количество выздоровевших, к слову, тоже превысило новый порог. На данный момент в регионе 36 220 нижегородцев полностью излечились. К сожалению, за прошедшие сутки с болезнью не справились 14 человек. Показатели летальных исходов стабильны. Суммарное число жертв COVID-19 достигло отметки в 833 человека. Рейтинг заболеваемости в регионе сохраняется прежним.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, ранее мы сообщали, что в Нижегородской области зафиксировано около 30 повторных случаев заражения коронавирусом. Давид Мелик-Гусейнов подробно рассказал об этом.

Кроме того, накануне губернатор Нижегородского региона объявил, что дистанционное обучение всё-таки будет введено для школьников с 5 ноября. Но не для всех, а только для учеников 6-11 классов.

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