ФОТО: Кирилл Мартынов Глеб Никитин заложил грамоту в основание колокольни Спасо-Преображенского собора

4 ноября в Нижегородском кремле заложили грамоту в основание колокольни, которая располагается рядом со зданием администрации Нижнего Новгорода. На месте этой колокольни в начале 20 века стоял Спасо-Преображенский кафедральный собор. Информацией о событии поделилась пресс-служба правительства Нижегородской области.

Торжественное мероприятие провели Евгений Дитрих — министр транспорта РФ, губернатор Нижегородского региона Глеб Никитин, мэр города Юрий Шалабаев, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, а также Ольга Щетинина — председатель Заксобрания региона.

ФОТО: Кирилл Мартынов. Это наш праздник, нижегородский!

Кроме того, участники мероприятия и присутствующие прошли к памятнику Минину и Пожарскому на площади Народного единства и возложили цветы на могилу Минина.

— К 800-летию Нижнего Новгорода масштабно преображается наш кремль. Я убеждён, что очень важно вернуть ему исторический облик, воссоздать на его территории комплекс когда-то разрушенных храмов. Я не сомневаюсь, что это будет ещё одна точка притяжения для туристов и жителей Нижнего Новгорода. Пусть та закладная грамота, что сегодня будет вложена в основание колокольни, станет посланием нашим потомкам чтить традиции, богатое духовное наследие предыдущих поколений, — поделился напутствием Глеб Никитин. — После завершения строительства на колокольне планируется организовать смотровую площадку. Уверен, что с неё будет открываться один из лучших видов не только в России, но и во всём мире. Возможность взглянуть отсюда на Стрелку станет ещё одним поводом приехать в Нижний Новгород, — добавил губернатор Нижегородской области.

ФОТО: Кирилл Мартынов. Сегодня историческое событие — День памяти Казанской иконы Божией Матери, день победы русского воинства над иноземными захватчиками, День народного единства.

В ходе торжества митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий также освятил колокола, которые поднимались на колокольню. Их отлили в Ярославле специально для колокольни. Всего их 15, а их общий вес — почти 13 тонн. Самый тяжёлый из них весит более шести тонн. Вместе с колоколами частью курантов станут и часы нижегородских мастеров.

— Сегодня историческое событие — День памяти Казанской иконы Божией Матери, день победы русского воинства над иноземными захватчиками, День народного единства. Очень символично, что сегодня мы закладываем в основание колокольни грамоту с посланием будущим поколениям, таким образом поддерживая связь времён. Прежде всего, мы хотим, чтобы наши потомки любили и заботились о процветании нашей Родины, хранили её культурные и исторические традиции, её духовное наследие, как когда-то его хранили и отстаивали наши предки, как хотим сохранить его мы — живущие сейчас. В праздник кремлёвская звонница обретает голос, — обратился к собравшимся митрополит Георгий.

После чего напомнил, что залог нашего светлого будущего — в единстве и согласии, в заботе о своей земле и в братской любви друг к другу. Об этом никогда нельзя забывать.

ФОТО: Кирилл Мартынов. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий освятил колокола.

— Символично, что мероприятие проходит в День народного единства. Именно в Спасо-Преображенском соборе, колокольню которого мы восстанавливаем, до 1929 года покоился Козьма Минин, — добавил Юрий Шалабаев. — Сегодня мы говорим о восстановлении архитектурного облика Кремля, каким он был на протяжении двух веков. Что касается часов, думаю, что сотрудники мэрии будут сверяться с ними, идя на работу, туристы будут проверять по ним свои часы. И это, на мой взгляд, тоже глубоко символично, потому что в наших поступках мы должны сверяться с историей – с тем, что хорошего делали для своего города наши предки.

ФОТО: Кирилл Мартынов. Глеб Никитин убеждён, что Кремлю важно вернуть исторический облик.

— Это наш праздник, нижегородский! Он был учреждён в честь подвигов великих предков. Именно из Нижнего Новгорода в 1612 году отправилось легендарное ополчение Минина и Пожарского для спасения Отчизны. Именно поэтому День народного единства знаменует неразрывную связь всех поколений, ответственность за судьбу родной страны. Суть праздника тесно связана с идеей гражданской активности, когда для блага Родины объединяют усилия люди разных возрастов и профессий. Именно в единстве и согласии нужно жить, учиться и трудиться! - резюмировала Ольга Щетинина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграмм-канале!