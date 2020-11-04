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Стало известно, на какие маршруты распределят новые автобусы в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород получил 51 новый автобус на газомоторном топливе
Дарья ЯЗЕВА
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Нижний Новгород получил 51 новый автобус на газомоторном топливе

Нижний Новгород получил 51 новый автобус на газомоторном топливе

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Сегодня, 4 ноября, Нижнему Новгороду передали 51 автобус на газомоторном топливе. Их закупили в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Информацией об этом поделилась пресс-служба правительства Нижегородского региона.

Торжественную церемонию передачи транспортных средств провели на территории Нижегородской ярмарки. В ней участвовали глава региона Глеб Никитин, его заместитель Сергей Морозов, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и Евгений Дитрих — министр транспорта РФ.

Это современные низкопольные автобусы большого класса, которые работают на газомоторном топливе. Это экологично и удобно.

Это современные низкопольные автобусы большого класса, которые работают на газомоторном топливе. Это экологично и удобно.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

— С 2020 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» мы начали обновлять общественный транспорт в городах. Заявки подали 54 региона страны. И вот сегодня 51 автобус прибыл в Нижний Новгород. Это современные низкопольные автобусы большого класса, которые работают на газомоторном топливе. Это экологично и удобно, — заверил Евгений Дитрих.

Низкопольные автобусы передали на обслуживание МП «Нижегородпассажиравтотранс». Внутри они оборудованы противоскользящим напольным покрытием и антивандальными креслами. Помимо этого, транспорт приспособлен для перевозки маломобильных граждан, детей в колясках и пенсионеров. В нём оборудовано специальное место для крепления инвалидных колясок и для собаки-поводыря.

Транспорт приспособлен для перевозки маломобильных граждан, детей в колясках и пенсионеров.

Транспорт приспособлен для перевозки маломобильных граждан, детей в колясках и пенсионеров.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

— Хочу поблагодарить правительство России и лично Евгения Дитриха за обновление общественного транспорта. Это очень важная составляющая нацпроекта. Сейчас в Нижний Новгород поступила партия из 51 автобуса, а до конца года мы ожидаем ещё 33. Это позволит обновить практически 15% подвижного состава, — отметил Глеб Никитин.

После чего глава региона добавил, что за последние три года был приобретён 581 автобус за счёт регионального бюджета. 200 из них, в 2017 году, были закуплены для областного центра, в 2018 другие 100 — для Нижнего Новгорода и 12 — для Дзержинска. Из 269 автобусов, купленных в 2019 году, 200 были предназначены для Нижнего Новгорода, 52 — для Дзержинска, а 17 — для Арзамаса.

Низкопольные автобусы передали на обслуживание МП «Нижегородпассажиравтотранс».

Низкопольные автобусы передали на обслуживание МП «Нижегородпассажиравтотранс».

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

— Также мы продолжаем работу по обновлению в регионе парка трамваев и троллейбусов. Техника поступает, в том числе, и благодаря поддержке Правительства Москвы. Кроме того, мы подготовили комплексную транспортную схему, которая позволит за счёт долгосрочного банковского финансирования продолжить обновление автопарков в городах нижегородской агломерации, – подчеркнул глава региона.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев внёс конкретику, сообщив, что новые купленные автобусы решено распределить по следующим маршрутам: 48, 43, 72, 10. Решение выносилось по итогу анализа пассажиропотока и, конечно же, с учётом пожеланий нижегородцев. В свои первые рейсы новые автобусы выйдут как можно скорее — 6 ноября.

— Хочу выразить благодарность губернатору Нижегородской области Глебу Никитину за содействие в обновлении подвижного состава НПАТ. Вопросы, связанные с работой общественного транспорта, нижегородцы задают, пожалуй, чаще всего. И я рад, что совместно мы решаем эту задачу шаг за шагом. 51 новый ЛИАЗ прибыл в Нижний Новгород 10 дней назад – 23 октября. За это время специалисты «Нижегородпассажиравтотранса» их проверили, после оформления ОСАГО автобусы готовы выходить на социальные маршруты, — подвёл итог Юрий Шалабаев.

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