Реставрация «шахматного дома» снова затягивается

Дом с авгурами - памятник архитектуры раннего модерна. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Судьба знаменитого «шахматного дома» в Нижнем Новгороде становится все более туманной. Работы по воссозданию объекта культурного наследия должны были завершиться еще в августе 2020 года, однако не закончены до сих пор – более того, собственник расторг договор с подрядчиком, который занимался восстановлением.

«Ценные элементы интерьера Дома Троицкого, составляющие предмет его охраны, перемещены собственником на ответственное хранение с производственно-складских помещений подрядчика по месту нахождения объекта», - рассказали в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Работами по сохранению дома с авгурами занималось ООО «РегионРесурсГрупп», которое получило на это соответствующее разрешение. Однако воссоздать исторический облик дома подрядчик не смог, разница была очевидна. Особенно бросался в глаза изменившийся профиль авгуров. Видимо, это и стало причиной, по которой собственник дома – нижегородский предприниматель, владелец Мытного рынка Ваган Багдасарян – расторг договор с подрядчиком. Что дальше – неизвестно. Никакого нового подрядчика, с которым он планирует заключить договор, собственник до сих пор не представил, в связи с чем региональное управление госохраны ОКН направило ему предостережение.

Разрешение на проведение работ по сохранению Объекта новому подрядчику Управлением не выдавалось, а это значит, что любые работы на объекте сейчас вне закона.

Напомним, «Шахматный дом» в Нижнем Новгороде снесли во время реставрационных работ в мае 2019 года. За годы владения им господин Багдасарян не предпринимал никаких мер по сохранению объекта культурного наследия, поэтому дом стремительно ветшал и разваливался на глазах.

Справка «КП»

Дом на улице Пискунова, 35 в Нижнем Новгороде был построен в начале 20 века в модном для того времени стиле модерн. Сначала это был обычный жилой дом, но вскоре его купил Александр Троицкий, который открыл в нем игорный дом: здесь проводились шахматные партии на деньги.

Вход в дом сделан в виде подковы, а сверху дом украшен авгурами - мужскими головами, склонёнными над шахматной доской, роль которой выполняла крыша здания.

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