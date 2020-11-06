Звездопад Леониды могут наблюдать нижегородцы с 6 ноября

Метеорный дождь продлится до 30 ноября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Осенний звездопад Леониды смогут наблюдать нижегородцы с 6 по 30 ноября 2020 года. При этом пик его активности придется на ночь с 17 по 18 ноября 2020 года: тогда можно будет увидеть до десятка ярких метеоров в час.

Метеорный поток Леониды назван так в честь созвездия Лев (Leo), в котором находится его радиант (область вылета метеоров).

«Леониды отличаются быстрыми метеорами белого цвета, они рождены остатками кометы 55P/Темпеля – Туттля, которая каждые 33 года совершает оборот вокруг Солнца. Интенсивность потока меняется из года в год. Но каждые 33 года поток усиливается и выливается на Землю в виде звездных дождей, звездных ливней или даже штормов», - рассказали в Московском планетарии.

Так, в последний раз такой сильный поток Леониды наблюдался в 2019 году. На пике его активности каждый час в атмосферу Земли врывалось до 15 метеоров. Но самый яркий и мощный звездопад Леонид был зафиксирован в 1833 году: очевидцы даже сравнивали его со средним снегопадом.

Где наблюдать звездопад Леониды

Метеорный дождь могут наблюдать жители всей Земли, однако в северном полушарии он будет смотреться куда эффектнее. Так что можно считать, что жителям Нижегородской области в этом плане повезло.

«Звездопад Леониды лучше наблюдать под утро - после полуночи и до восхода Солнца - на восточном горизонте при ясной погоде», - уточнили в планетарии. Увидеть его можно невооруженным глазом.

Лучше всего метеорный дождь наблюдать за городом, поскольку в мегаполисе слишком много света, и сгорающие метеоры практически не будут видны. Самое оптимальное - это уехать за 30-40 километров от города и расположиться на открытом участке: так вы сможете охватить взглядом максимальное пространство и увидеть больше падающих звезд. Перед поездкой не забудьте изучить прогноз погоды: в этом году ноябрь выдался пасмурный, и небо может быть затянуто тучами.

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