Нижегородцы делятся снимками магнетического тумана в соцсетях. ФОТО: "Регион-52"
Погода преподносит нижегородцам сюрприз за сюрпризом – сначала горожан удивляли облака-мамматусы, потом – двойная радуга. И вот, наконец, на днях нижегородцам удалось снять новое необычайно красивое явление – сиреневый туман. Нижегородцы уже успели окрестить его «магнетическим».
Этим красивым зрелищем нижегородцы смогли полюбоваться и на площади Лядова ФОТО: Регион-52
- Магнетический туман над городом, - поделился фотографиями в группе «Регион-52» нижегородец Влад Заулин.
Необычайно красивое явление поразило жителей Нижнего Новгорода. ФОТО: Регион-52
Этим красивым зрелищем нижегородцы смогли полюбоваться и на площади Лядова, и на Окском съезде в Советском районе Нижнего Новгорода.
- Красота какая, - отметила Ирина Юрова.
- Классные фотки, - поддержала ее Дарья Малова.
Нижегородцы уже успели окрестить его «магнетическим». ФОТО: Регион-52
Напомним, сильный туман в Нижнем Новгороде нижегородцы видели и 10 сентября. Тогда вся верхняя часть города погрузилась в густой туман. Молочная пелена окутала улицы, дома и дороги. Автомобилям даже пришлось снижать скорость.
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