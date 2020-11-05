Нижегородцы делятся снимками магнетического тумана в соцсетях. ФОТО: "Регион-52"

Погода преподносит нижегородцам сюрприз за сюрпризом – сначала горожан удивляли облака-мамматусы, потом – двойная радуга. И вот, наконец, на днях нижегородцам удалось снять новое необычайно красивое явление – сиреневый туман. Нижегородцы уже успели окрестить его «магнетическим».

Этим красивым зрелищем нижегородцы смогли полюбоваться и на площади Лядова ФОТО: Регион-52

- Магнетический туман над городом, - поделился фотографиями в группе «Регион-52» нижегородец Влад Заулин.

Необычайно красивое явление поразило жителей Нижнего Новгорода. ФОТО: Регион-52

Этим красивым зрелищем нижегородцы смогли полюбоваться и на площади Лядова, и на Окском съезде в Советском районе Нижнего Новгорода.

- Красота какая, - отметила Ирина Юрова.

- Классные фотки, - поддержала ее Дарья Малова.

Нижегородцы уже успели окрестить его «магнетическим». ФОТО: Регион-52

Напомним, сильный туман в Нижнем Новгороде нижегородцы видели и 10 сентября. Тогда вся верхняя часть города погрузилась в густой туман. Молочная пелена окутала улицы, дома и дороги. Автомобилям даже пришлось снижать скорость.

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