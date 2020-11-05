«Малыши делали кирпичи своими руками»: Ида Галич взяла под опеку семью с 14 детьми, у которых взорвался дом

Ида Галич взяла под опеку семью с 14 детьми, у которых взорвался дом. Фото: СОЦСЕТИ

Семья Ливадоновых из Нижегородской области является поистине уникальной – в семье подрастает 14 детей, 10 из которых – приемные. Или, как здесь принято говорить, подарены аистом. По мере увеличения семейства ужиться в обычном доме им становилось все труднее, поэтому было решено начать строительство нового дома.

Работы над ним были начаты еще четыре года назад. Строительство давалось тяжело – то не хватало денег, то времени, то рабочих рук. Хотя с последним, пожалуй, дела обстояли не так плохо – на стройке работала вся ребятня от мала до велика. Одиннадцатилетние и двенадцатилетние мальчишки своими руками делали кирпичи для будущего дома.

Сейчас этот дом выглядит так. Фото: СОЦСЕТИ

- Стройка то и дело пробуксовывала, - вспоминает в разговоре с «Комсомолкой» мама 14 детей Веда Ливадонова. – Сначала мы копили на участок, потом на начало строительства, затем на возведение стен. Чтобы сэкономить, мы решили сами делать кирпичи – смешивали цемент и крошку полистирола. Малыши своими ручками месили цемент, делали кирпичики, а потом все вместе строили стену.

Сейчас семья нуждается в помощи строителей. Фото: СОЦСЕТИ

Полностью стены и крыша были возведены только этим летом. Оставалось подвести коммуникации и провести отделочные работы. На окончание стройки приехала даже известный блогер Ида Галич, в то время снимавшая очередной выпуск своего канала в Нижнем Новгороде. Стоит отметить, что дом действительно получился на славу – без малого 650 квадратных метров. Впоследствии здесь планировалось не только жить, но и проводить занятия школы приемных родителей. И вот, когда стройка была уже почти завершена, произошло страшное – в доме произошел пожар и взрыв. Труды последних лет взлетели на воздух.

Ударной волной выбило все стекла и панорамное остекление. Фото: СОЦСЕТИ

- К счастью, сами стены не сгорели, - пояснила Веда. – Но ущерб был колоссальный: вылетели все окна, повреждено панорамное остекление, разрушена крыша. Узнав о нашей беде, Ида разместила у себя пост с просьбой о помощи. На ее призыв откликнулось множество людей. В результате буквально за несколько дней удалось собрать средства на все необходимые для строительства материалы.

Правда, теперь у семьи другая беда – срочно нужны строители, способные быстро помочь семье с восстановлением дома. Ну, а пока многодетной семье с 14 детьми приходится ютиться в маленьком деревенском домике площадью 35 квадратов.

Полностью стены и крыша были возведены только этим летом Фото: СОЦСЕТИ

- У них есть материалы, есть финансы, но нет рук, нет людей , готовых на благотворительных началах помочь семье восстановить повреждения дома, - рассказала волонтер Олеся. - Дом находится в поселке Культура Кстовского района. Если кто-то располагает навыками строительства и временем, семья очень просит помочь!

КСТАТИ

Если вы готовы помочь семье Ливадоновых со строительством дома, то можно связаться с волонтером Олесей по телефону 89276073279