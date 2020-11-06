Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 6 ноября 2020 года: ученики 9 и 11 классов будут обучаться в очном формате Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 01:00 6 ноября 2020 года, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 422 новых случая заражения COVID-19. Так общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 43 579 человек.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области за последние два дня, включая праздничный, выписано 528 человек.Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 36 506 жителей Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей увеличилось до 844 — за последние сутки умерло ещё одиннадцать нижегородцев.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (4 137 человек) и Павловском районе (1 929 человек). Следом идёт Бор (1 921 человек) и Богородский район (1 077 человек).

Статистика зараженных по коронавирусу на 6 ноября Фото: Яндекс

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 4 962

Ленинский – 3 305

Советский – 2 649

Канавинский – 2 390

Московский – 2 158

Сормовский – 2 064

Нижегородский – 1 587

Приокский – 1 541

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввел новые меры безопасности. В частности, на ещё один месяц был продлен режим самоизоляции для нижегородцев в возрасте 65 лет и старше.

В соответствии с новыми правилами, подростки, не достигшие 16 лет, смогут посещать торговые и торгово-развлекательные центры только в сопровождении взрослых. Также стало известно, что образовательный процесс учеников 9 и 11 классов будет проходить в очном формате с 9 ноября.

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