Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 6 ноября 2020 года: ученики 9 и 11 классов будут обучаться в очном формате
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
По данным на 01:00 6 ноября 2020 года, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 422 новых случая заражения COVID-19. Так общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 43 579 человек.
Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области за последние два дня, включая праздничный, выписано 528 человек.Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 36 506 жителей Нижегородской области.
К сожалению, количество смертей увеличилось до 844 — за последние сутки умерло ещё одиннадцать нижегородцев.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (4 137 человек) и Павловском районе (1 929 человек). Следом идёт Бор (1 921 человек) и Богородский район (1 077 человек).
Статистика зараженных по коронавирусу на 6 ноября
Фото: Яндекс
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 4 962
Ленинский – 3 305
Советский – 2 649
Канавинский – 2 390
Московский – 2 158
Сормовский – 2 064
Нижегородский – 1 587
Приокский – 1 541
Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввел новые меры безопасности. В частности, на ещё один месяц был продлен режим самоизоляции для нижегородцев в возрасте 65 лет и старше.
В соответствии с новыми правилами, подростки, не достигшие 16 лет, смогут посещать торговые и торгово-развлекательные центры только в сопровождении взрослых. Также стало известно, что образовательный процесс учеников 9 и 11 классов будет проходить в очном формате с 9 ноября.
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