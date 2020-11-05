«Кидали мебель, ломали двери и вытащили сейф с деньгами»: Толпа подростков разгромила целое офисное здание в Сарове

Толпа подростков разгромила целое офисное здание в Сарове. ФОТО: "Нижний № 1"

Толпа подростков на днях наведалась в офисное здание в Сарове. После их визита от офисов не осталось камня на камне – перевернутая мебель, сломанная мебель, выбитые двери…

- Ночью саровские подростки забрались в офисное здание на улице Юности, - рассказали очевидцы каналу «Нижний №1»- Они побывали в салоне красоты, фотостудии и ресторане. Только посмотрите, как они там все «уделали».

Под ударом малолетних вандалов пал ресторан, салон красоты и фотостудия. ФОТО: "Нижний № 1"

По словам местных жителей, пострадавшим помещениям пришлось не сладко – подростки громили там мебель и ломали двери. А под конец даже сходили в туалет прямо посреди офиса. Неприятный инцидент подтвердили и в правоохранительных органах.

После их визита от офисов не осталось камня на камне. ФОТО: "Нижний № 1"

- В дежурную часть обратились представители двух саровских организаций, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Они заявили, что неизвестные отжали входную дверь их офисов и похитили имущество. В частности, они выкрали два ноутбука и металлический сейф с деньгами. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Один из подозреваемых в совершении этого поступления был задержан. Им оказался 16-летний местный житель. Он уже во всем признался.

Один из подозреваемых уже задержан. ФОТО: "Нижний № 1"

К счастью, расстаться с награбленным они еще не успели. Так что и сейф, и ноутбуки уже вернулись к законным владельцам. Теперь сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность его соучастников.