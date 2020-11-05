Вандалы разгромили инсталляцию «Назад домой» в Нижнем Новгороде

Со стены даже содрали крошечный плакат, а фигурку украли. Фото: сообщество "Регион-52" "Вконтакте"

Очередная работа уличного художника Ивана Серого уничтожена вандалами в Нижнем Новгороде. На этот раз от рук злодеев пострадала миниатюра под названием «Назад домой».

Разрушители разбили кирпичом стекло, утащили фигурку человечка и даже сорвали со стены крошечный плакат с видами Нижнего Новгорода. Миниатюрная инсталляция была создана на уличной парковке возле ТРЦ «Небо» в середине октября в рамках фестиваля «Место 2020».

Нижегородцы очень огорчились, а действия вандалов резко осудили в соцсетях.

«Жаль. Люди, которые не способны создавать, умеют только разрушать», - прокомментировала нижегородка Ирина Пименова.

Миниатюра "Назад домой" была создана в рамках фестиваля "Место 2020". Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Работа «Назад домой» - это продолжение истории героя предыдущей миниатюры «Дом на дереве», которую Иван Серый создал в 2018 году и которую впоследствии также разрушили неизвестные. Работа была посвящена мечтам и силе детского воображения, а главным героем стал маленький мальчик. И вот, спустя два года, на том же самом месте появилась инсталляция «Назад домой». В свой домик на дереве вернулся повзрослевший герой, который вспоминает о юности.

«Это история о ностальгии, - поделился Иван Серый. - О том, как порой приятно и важно после долгого путешествия вернуться туда, где ты становился и вырос. Ощутить всю значимость тех времён».

Справка «КП»

Проект «Маленькие миры» был начат в 2017 году нижегородским художником Иваном Серым в соавторстве с Татьяной Константиновой. Серия работ представляет собой компактные городские инсталляции, которые имитируют небольшие комнаты с тематическими персонажами. Объекты размещаются в разнообразных отверстия и пробоинах зданий.

К сожалению, жизнь «маленьких миров» в Нижнем Новгороде очень скоротечна: обычно инсталляции уничтожаются вандалами в течение месяца. Так было и со «Звездочетом» на улице Семашко, и с миниатюрой «Позвоните маме» на Ильинской. Инсталляция под названием «Рогатка» в Холодном переулке пострадала от погодных явлений.

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