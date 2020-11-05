«Жуткая вонь на всю округу»: Дивеевский святой источник затопило фекалиями

Вода в источнике больше не пригодна для питья. Фото: Иван ВИСЛОВ

В селе Суворово, что в 15 километрах от Дивеева, святой источник затопило сточными водами. Раньше сюда приезжали сотни паломников, а теперь здесь только фекальные болота да жуткий зловонный запах, рассказали местные жители программе «Кстати».

Дело в том, что рядом с селом находится микрорайон с многоквартирными домами, и канализация оттуда напрямую сливается в пруд, расположенный выше источника по руслу. Никаких очистных сооружений здесь нет, и сточные воды попадают прямиком в окружающую среду.

По словам местных жителей, раньше здесь на пруду гнездились утки, а теперь даже деревья гибнут.

«Эдакий источник заговняли! - вздыхает местная старушка Анна Уханова. – Я еще маленькая была, мамка меня за ручку водила сюда молиться».

Жители села обратились в администрацию Дивеевского района и другие инстанции, на что им пришел ответ, что виновнику загрязнения – МП «Дивеевское ЖКХ» - еще в 2018 году внесено представление, в соответствии с которым он обязан привести территорию в порядок и возместить вред, нанесенный окружающей среде. Сумму ущерба оценили в полтора миллиона рублей.

«Источник в селе Суворово относится к объектам регионального экологического надзора, - рассказали "Комсомолке" в Межрегиональном Управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республики Мордовия. - В добровольном порядке МП «Дивеевское ЖКХ» до сих пор не возместило нанесенный окружающей среде вред и не ликвидировало последствия загрязнения, в связи с чем мы были вынуждены обратиться в суд».

Несмотря на это, руководство предприятия настроено вполне себе оптимистично.

«Сегодня канализационные стоки в овраг не стекают, - заявил директор МП «Дивеевское ЖКХ» Александр Сомцов. – Отремонтирована емкость-накопитель, из которой мы осуществляем вывоз на очистные сооружения Дивеева. В планах построить локальные очистные сооружения, чтобы исключить сброс сточных вод в окружающую среду».

В Дивеевском монастыре в свою очередь заявили, что готовы взяться за восстановление источника Святой Троицы, как только территорию приведут в порядок.

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