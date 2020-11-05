Режим самоизоляции для пожилых нижегородцев продлили еще на месяц Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Режим самоизоляции для нижегородцев в возрасте 65+ продлили до 6 декабря. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Ситуация с заболеваемостью остается напряженной, - пояснил Глеб Никитин. – В первую очередь, в группу риска попадают люди в возрасте 65+. Поэтому я еще раз прошу пожилых нижегородцев – оставайтесь дома, берегите себя. Не стесняйтесь просить о помощи волонтеров и более молодых родственников. Кроме того, важно, чтобы все, кто с вами контактирует, носили маску.

По словам губернатора Нижегородской области, все нижегородцы в возрасте 65+ могут продлить свои больничные листы до 6 декабря.

Напомним, ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал о перспективах ввода режима всеобщей самоизоляции на территории региона. По его словам, экономический локдаун нам не грозит.

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