Режим самоизоляции в Нижегородской области: будут ли вводить осенью 2020. Фото: Олег ЗОЛОТО

После того, как некоторые классы в школах Нижнего Новгорода перешли на дистанционку из-за пандемии коронавируса, главный вопрос, который терзает нижегородцев – будут ли вводить режим самоизоляции в Нижегородской области осенью 2020. Все сомнения на этот счет развеял региональный министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

- Если речь идет о возвращении к тому формату изоляции, который был весной, то ответ однозначен — такого не будет, - отметил министр в интервью ИА «NewsNN». - Экономического локдауна точно не допустят, ни на региональном, ни на федеральном уровнях.

Вместе с тем, министр не исключил ужесточения действующих эпидемиологических требований. В случае ухудшения обстановки с коронавирусом это придется сделать.

Напомним, уже сейчас на территории Нижегородской области действует целый ряд ограничений. В частности, введен повсеместный масочный режим, требуется соблюдение социальной дистанции. Для пожилых нижегородцев, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями продолжает действовать режим самоизоляции. Одновременно с этим школьники с 6 по 11 классы перешли на дистанционную форму обучения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграмм-канале!