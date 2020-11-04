В День народного единства Дмитриевскую башню украсит праздничная инсталляция

Дмитриевскую башню украсит праздничная инсталляция. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В День народного единства 4 ноября Дмитриевскую башню кремля украсит праздничная инсталляция. Она будет посвящена подвигу Нижегородского ополчения и символам России.

Это станет одним из немногих мероприятий, которое нижегородцы смогут увидеть вживую. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

- Когда Минин и Пожарский формировали ополчение, почти вся городская жизнь была сконцентрирована внутри и вокруг кремля, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - кремль для нас не просто памятник архитектуры, а живая связь с нашей историей. Рядом с его стенами ходили ополченцы, именно здесь собирались первые средства, и готовилось вооружение. Сегодняшняя инсталляция на Дмитриевской башне – это наша дань памяти героям прошлого. Они смогли победить благодаря единству и надежде, которые очень нужны нам и сегодня.

Инсталляция будет посвящена подвигу Нижегородского ополчения и символам России. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Стоит отметить, что инсталляция на башне кремля станет одним из немногих мероприятий, которые нижегородцы смогут увидеть вживую, а не на экранах мониторов. Напомним, большая часть остальных праздничных мероприятий из-за пандемии коронавируса пройдет в дистанционном формате.

- Главное преимущество инсталляции - в возможности избежать скопления людей, - пояснил Глеб Никитин. - Пространства на площади хватает, и у всех нижегородцев будет возможность увидеть все с разных ракурсов. Однако я все равно прошу всех, кто придет 4 ноября в центр города, соблюдать требования безопасности.

Инсталляцию включат с наступлением темноты. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Как сообщается, инсталляцию включат сегодня с наступлением темноты – примерно с 17:30. Работать она будет до трех часов ночи 5 ноября.

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