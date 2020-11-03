Комиссия Гордумы по экологии будет контролировать благоустройство парка "Швейцария": первое посещение уже состоялось. ФОТО: городская Дума Нижнего Новгорода

3 ноября постоянная комиссия Гордумы Нижнего Новгорода по экологии провела выездное заседание, в ходе которого её представители посетили парк "Швейцария". Там они ознакомились с проектом и оценили, как протекает благоустройство парка. Татьяна Гриневич — председатель комиссии — отметила по итогу визита, что серьёзных замечаний или нареканий к работе подрядчика у депутатов не возникло. Но ряд вопросов, которые необходимо будет обсудить подробнее, был обозначен.

Члены комиссии будут активно контролировать ход благоустройства парка "Швейцария". ФОТО: городская Дума Нижнего Новгорода

— Мы хотим, чтобы парк «Швейцария» был востребован в любое время года, сам себя окупал, сам себя содержал. Самое важное, чтобы сохранился лесной массив в верхней части города. Надеемся на то, что в ходе нашей совместной работы с Общественным советом по благоустройству и развитию парка, подрядчиком и администрацией города проблем станет меньше, — поделилась Татьяна Гриневич.

До 70% канав и траншей копаются вручную. ФОТО: городская Дума Нижнего Новгорода

Председатель Общественного совета Владимир Челомин, в свою очередь, подчеркнул, что в процессе выполнения работ по преображению парка обязательно стоит учесть мнение городских депутатов, которое заключается в том, чтобы максимально сохранить флору и фауну территории.

Некоторые вопросы у комиссии по экологии всё-таки остались. ФОТО: городская Дума Нижнего Новгорода

Роман Асабин — заместитель гендиректора «ГК ЕКС» — уверяет, что подрядная организация прикладывает все усилия при производстве работ, чтобы оказывать минимальное воздействие на природную составляющую парковой территории.

— Наша главная задача — это максимально сохранить флору и фауну, особенно краснокнижные растения. Поэтому до 70% канав и траншей копаются вручную, весь водопровод в парке будет уложен закрытым способом, без нанесения вреда деревьям. Очистка покрытия, покраска и грунтовка элементов ограждения происходит в закрытом помещении вне парка. На всех местах, где ведутся работы, весной будет засеяно разнотравье, никакого рулонного газона не будет, — заверил депутатам Роман Асабин.

Главная задача — это максимально сохранить флору и фауну. ФОТО: городская Дума Нижнего Новгорода

Но как уже было сказано, некоторые вопросы у комиссии по экологии всё-таки остались. И к ним депутаты определённо намерены вернуться позже.

По словам Татьяны Гриневич, депутаты Гордумы не понимают до конца, какие возможности будут у посетителей парка "Швейцария" в зимний период. По их мнению, велодорожки, лыжня и ледовый каток на территории парка обязательны. Кроме того, комиссия хотела бы получить более точное представление о местах высадки новых деревьев.

Постоянная комиссия Гордумы Нижнего Новгорода по экологии провела выездное заседание. ФОТО: городская Дума Нижнего Новгорода

— Проект благоустройства парка «Швейцария» глобальный и работы предстоят очень большие. Пока всё идёт по плану и, наверное, мешать подрядчику не нужно. Согласен, что проверять качество работ надо. Думаю, парк благоустроят вовремя. Мне бы хотелось, чтобы в него приходили отдыхать и заниматься спортом не только жители Приокского района, но и люди из всех районов города, — подытожил заместитель председателя городской Думы Владимир Тарасов.

В течение выполнения оставшихся работ члены комиссии будут активно контролировать ход благоустройства парка "Швейцария".